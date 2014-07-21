Alevi Bektaşi Federasyonu Erdoğan'ın iftarına katılmıyor

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Fevzi Gümüş, Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Alevi örgütleri ve kanaat önderlerine vereceği iftara katılmayacaklarını söyledi.

Gümüş, Mülkiyeliler Birliğinde düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı adayı olarak, Alevi Bektaşi Federasyonunun da aralarında bulunduğu Alevi örgütleri ile bazı kanaat önderlerini Ankara Palas Otelde iftar yemeğine davet ettiğini belirtti.

Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler'in koordine ettiği yemeğe katılmayacaklarını söyleyen Gümüş, "Gazze'de, Suriye 'de, Irak'ta çocuklar ölürken, lüks lokantalardaki iftar sofralarında, sahte gülücüklerin atılıp yalan demeçlerin verileceği haram sofrasına oturmak Alevilere yakışmaz" dedi.

Cemevlerinin ibadethane olarak tanınmasından zorunlu din dersinin kaldırılmasına, Madımak Otelinin müze yapılmasından Alevi-Bektaşi dergahlarının ve mal varlıklarının iadesine kadar birçok taleplerinin yerine getirilmediğini iddia eden Gümüş, bu gerekçelerle Erdoğan'ın iftar davetine katılmayacaklarını ifade etti.

Alevilerin çözümden yana olduğunu, Başbakan Erdoğan'ın ise çözüm istemediğini, kendisine "konu mankeni" aradığını iddia eden Gümüş, bu daveti reddetmekle birlikte Alevilerin temel sorunlarının çözümü için eşit koşullarda hükümetle her düzeyde görüşmeye hazır olduklarını da bildirdi.