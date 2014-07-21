T24 LogoT24 Logo
Gündem

Alevi Bektaşi Federasyonu Erdoğan'ın iftarına katılmıyor

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Gümüş, Başbakan Erdoğan'ın Alevi örgütlerine vereceği iftara katılmayacaklarını bildirdi

21 Temmuz 2014 16:45

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Fevzi Gümüş, Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Alevi örgütleri ve kanaat önderlerine vereceği iftara katılmayacaklarını söyledi. 

Gümüş, Mülkiyeliler Birliğinde düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı adayı olarak, Alevi Bektaşi Federasyonunun da aralarında bulunduğu Alevi örgütleri ile bazı kanaat önderlerini Ankara Palas Otelde iftar yemeğine davet ettiğini belirtti. 

Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler'in koordine ettiği yemeğe katılmayacaklarını söyleyen Gümüş, "Gazze'de, Suriye 'de, Irak'ta çocuklar ölürken, lüks lokantalardaki iftar sofralarında, sahte gülücüklerin atılıp yalan demeçlerin verileceği haram sofrasına oturmak Alevilere yakışmaz" dedi. 

Cemevlerinin ibadethane olarak tanınmasından zorunlu din dersinin kaldırılmasına, Madımak Otelinin müze yapılmasından Alevi-Bektaşi dergahlarının ve mal varlıklarının iadesine kadar birçok taleplerinin yerine getirilmediğini iddia eden Gümüş, bu gerekçelerle Erdoğan'ın iftar davetine katılmayacaklarını ifade etti. 

Alevilerin çözümden yana olduğunu, Başbakan Erdoğan'ın ise çözüm istemediğini, kendisine "konu mankeni" aradığını iddia eden Gümüş, bu daveti reddetmekle birlikte Alevilerin temel sorunlarının çözümü için eşit koşullarda hükümetle her düzeyde görüşmeye hazır olduklarını da bildirdi. 

ETİKETLER

alevi bektaşi federasyonubaşbakantayyip erdoğaniftaryemek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24