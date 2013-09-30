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'Aleviler meydanlara çıkmaya başlayacaktır'

Alevi Bektaşi Federasyonu açıklanan demokratikleşme paketine ilişkin, 'pakette Aleviler adına tek satır bir şey yok. Doğrusu olmasını da beklemiyorduk' açıklamasında bulundu

30 Eylül 2013 19:09

Alevi Bektaşi Federasyonu tarafından bugün açıklanan demokratikleşme paketine ilişkin yapılan açıklamada demokratikleşme paketinin alevilerinin beklentilerini karşılamadığı dile getirilirken, "Bu asimilasyonun, ötekileştirmenin süreceği kararlılığıdır ki, Alevilerde kararlılıklarını sürdürmeye, meydanlara çıkmaya başlayacaktır" denildi.

Alevi Bektaşi Federasyonu'ndan yapılan açıklamanın satır arası başlıkları şöyle:

"Açıklanan Demokrasi paketi beklentileri karşılamaktan uzak, sorun çözücü nitelikte değildir. Açıklama öncesinde  Evrensel, Birgün, Özgür Gündem, Aydınlık, Sözcü, Sol ve Yeniçağ gazeteleri ile Halk TV, Hayat TV, İMC TV’nin çağrılmaması bile paketin içeriğine yönelik iyi bir gösterge, tahammülsüzlüktür."

"Pakette Aleviler adına tek satır bir şey yok. Doğrusu olmasını da beklemiyorduk. Eşit yurttaşlık, sivil Anayasa, Cem evlerimizin ibadethane sayılması, buna ilişkin yasal düzenlemeler, zorunlu-sorunlu din dersleri,Diyanet gibi konular es geçilmiştir,dahası düzenleme yapmak, talepleri irdelemek akıllara bile gelmemiştir. Bu asimilasyonun, ötekileştirmenin süreceği kararlılığıdır ki, Alevilerde kararlılıklarını sürdürmeye, meydanlara çıkmaya başlayacaktır."

"Açıklanan paket’te YÖK yok. Akademik özgürlüklerin olmadığı bir yapıda üniversitelerin yönetildiği, rektörünü yine seçemeyeceği durumun devamı var. Seçimlere yönelik açıklamanın altınta tuzak, dahası barajların okyanusa dönüşen durumu vardır."

"Açıklama vardır, ama ,  beklenen-beklentilerin karşılığı  yoktur. Açıklanan pakette Yavuz vardır, köprü vardır, yetmez ama daha çok baskı geliyor mesajı vardır."

"Demokratik Alevi Hareketi, taleplerini dillendirmeye devam edecektir."

 

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