Alevi açılımı genişliyor

AKP'nin gündemindeki "Alevi açılımı"nın, Süryani, Yezidi ve Bahai gibi farklı dini grupları da kapsayacak şekilde genişletilmesi amaçlanıyor.



AKP İstanbul Milletvekili Reha Çamuroğlu, Alevi vatandaşların talep ve beklentilerinin ele alınacağı "workshop"un (fikir üretme toplantısı) Ocak ayının ikinci yarısında gerçekleşeceğini belirterek, buna, belli bir temsile sahip olan tüm vakıf ve dernek, kanaat önderleri, öğretim üyeleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı Din işleri Yüksek Kurulu'ndan yetkililerin davet edileceğini söyledi.



Çalışmanın 1-2 gün süreceğini ve "Konu sınırlaması olmaksızın herkesin eteğindeki taşları dökeceğini" kaydeden Çamuroğlu, buradan elde edilecek verilerle konu hakkında bir düzenleme yapılacağını belirtti.



Yapılacak düzenlemelerin "Alevi açılımı" ile başlayıp dini azınlıkları da kapsayacak şekilde genişletilebileceğine işaret eden Çamuroğlu, "Azınlıklar, Lozan'da tanımlanmıştır. Ama bize Süryanilerden de Bahai ve Yezidilerden de sorunlar geliyor. Kendilerini itilmiş, kenarda tutulmuş, ikinci sınıf vatandaş olarak hissettiklerini söyleyenler var. Demokratik bir devlet, vatandaşları arasında ayrımcılık yapamaz. Yapacağımız açılım ve çözüm politikalarında, onları da hesaba katmak zorundayız" dedi.



"Keşke onları da azınlık ilan etmeseydik"



Lozan Anlaşması ile tanımlanan azınlıklara yaklaşımın farklı olduğuna işaret eden Çamuroğlu, "AB ve biz farklı bir azınlık kavramına sahibiz. Avrupalı politikacılara kalsa onlar solaklığı bile azınlık olarak görür. Azınlık kavramının tarihi derinliği var. Tarihi derinlik ne yazık ki talihli değil, talihsiz bir derinliktir. Lozan'da biz "şu, şu azınlıktır' demedik. Bu vatandaşların azınlık olduğu Lozan'da bize dayatıldı. Keşke zamanında onları da azınlık ilan etmeseydik. Sonra görüldü ki azınlık olmak hukuki güvence getirmiyor" dedi.



Çamuroğlu, "Tam tersi dezavantajı durum yaratıyor. Ülkemizde hiçbir kesime, zümreye, gruba azınlık tavrıyla yaklaşmak doğru değil. Bütün vatandaşlar eşit ve eşdeğer vatandaştır. Biz bunu hedefliyoruz. Bunlar benim kişisel görüşlerim" dedi.



Muharrem iftarı bu kez İstanbul'da



Çamuroğlu, geçen yıl ilkini yaptıkları "Muharrem İftarı"nın ikincisini Ocak ayının ilk haftasında düzenleyeceklerini bildirdi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı iftarın, bu kez İstanbul'da düzenleneceğini ifade eden Çamuroğlu, yemeğe sadece Alevi derneklerinin değil, geniş bir kesimin davet edileceğini sözlerine ekledi.

