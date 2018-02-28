Alev Şahin: Gözaltında susuz bıraktılar, Mehter Marşı dinlettiler

KHK ile işinden atıldıktan sonra bir yılıaşkın süredir oturma eylemi yapan Alev Şahin, önceki gün gözaltına alındı, ardından serbest bırakıldı. Gözaltında yaşadıklarınıanlatan Şahin, "Saatlerce susuz bıraktılar, arabalarda mehter marşı dinlettiler, hakaret ettiler" dedi.

KHK ile 6 yıldır çalıştığı işinden edilmesinin ardından bir yılı aşkın süredir oturma eylemi yapan ve önceki gün gözaltına alınan Alev Şahin dün savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Cumhuriyet'te eyr alan habere göre Şahin, “Saatlerce susuz bıraktılar, arabalarda mehter marşı dinlettiler, hakaret ettiler” dedi.

Düzce Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde görevliyken yaklaşık bir yıl önce KHK ile ihraç edilen Alev Şahin’in başlattığı oturma eylemini sonlandırmak için gösteri, eylem ve yürüyüşlere ‘yasak’ getirmişti. Valiliğin kararını sosyal medyadan duyuran Şahin, yasağa rağmen eylemine devam edeceğini ifade etmişti. Şahin, önceki gün eylem yaparken, valilik yasağını gerekçe gösteren polisler tarafından gözaltına alınmıştı.

"Acizliklerini gösteriyor"

Şahin, şunları kaydetti:

“Bir kadını onlarca polisin bekleyip gözaltına alması acizliklerini gösteriyor. Yoksa beni korumak için gelmiyorlar. Daha önce test ettiğim için söylüyorum. Nezarete götürdükten sonra avukatımla görüştürmediler. Kendi zorumla görüşebildim. Kendimi zorlamamla arkadaşımın getirdiği suyu alabildim. İşimi geri istiyorum dedim provokasyona, saldırıya uğradım. İşimi geri istiyorum dedim gözaltına alındım. İşimi geri istemekten nasıl vazgeçerim, bu kadar haksızlığa nasıl susarım, bu kadar zulmü nasıl kabul ederim? Vazgeçmeyeceğim."