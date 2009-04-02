Alev alan bilgisayara su yerine benzin döktü

Konya’da evinde bulunan bilgisayarı şase yapan Mehmet Ali Tetik, alevlere su yerine yanlışlıkla benzinle döktü.



Olay saat 16.00 sıralarında Selçuklu İlçesi Hocacihan Mahallesi Uğurlu Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Ali Tetik (35), oturma odasında bulunan bilgisayarın şase yaptığını görünce, çıkan alevleri su ile söndürmek istedi. Tetik, su bidonu sandığı benzin bidonunu şase yapan bilgisayarın üzerine döktü. Benzinin etkisi ile alevler biranda yükseldi. Çıkan yangında Mehmet Ali Tetik ve eşi Betül Tetik (32) yaralandı. Mehmet Ali Tetik'in yüz kısmında yanıklar oluşurken, Betül Tetik karın ve bacaklarından yaralandı. Komşularının çağırdığı ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan çiftin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

