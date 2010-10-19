ALES'e türbanla girilebilinecek

T24 - Üniversitelerden sonra sınavlarda da türban yasağı kalkıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonbahar dönemi için başvurular bugün başladı. ÖSYM, sınava başörtüsü ile girilemeyeceği yönündeki ibareyi başvuru kılavuzundan kaldırdı.



ÖSYM, sonbahar dönemi ALES için başvuru kılavuzunu internet sitesinden yayımladı. Kılavuzda, sınav için konulan yeni kurallara yer verildi. ALES'in 15 Mart 2010'daki İlkbahar Dönemi için yayımlanan sınav kılavuzundaki, “Aday, başı açık ve kılık kıyafeti ilgili mevzuata uygun bir şekilde gelmemişse sınava alınmayacaktır. Başı örtülü adaylar sınava alınsa bile sınavları geçersiz sayılacaktır” ibaresi sonhabar dönemi kılavuzunda yer almadı.



ALES'e girmek isteyen adaylar, bugünden itibaren 28 Ekime kadar ÖSYM başvuru merkezleri veya internet aracılığıyla başvurularını yapabilecekler. Başvurularını başvuru merkezlerinden yapacak adayların randevu alması gerekiyor. Sınav kılavuzuna ÖSYM'nin www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek. Kılavuzun dağıtımı ve satışı yapılmayacak. Sınav ücreti olarak 40 TL ödenecek. Sınav, 19 Aralık 2010'da Türkiye'de 81 il merkezi ile Lefkoşa ve Bişkek'te gerçekleştirilecek.



Adaylar sınava gelirken yanlarında 2010-ALES Sonbahar Dönemi sınava giriş ve kimlik belgesi, adayın kimliğini gösteren fotoğraflı ve soğuk damgayla onaylı bir belge (nüfus cüzdanı veya pasaport), adayın kendini açık bir şekilde tanıtan bir fotoğraf bulundurması gerekiyor.



Güvenlik önlemleri



KPSS'de soruların sızdırıldığı yönündeki iddialar üzerine yaşanan gelişmelerin ardından güvenlik önlemlerini sıkılaştıran ve yeni kurallar belirleyen ÖSYM, bu kuralları sınav kılavuzundan da duyurdu. Buna göre, adayların sınav binasına cep telefonu ile girmeleri kesinlikle yasak olacak. Adaylar sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat getirmeyecekler. Bu gereçler bütün adaylara ÖSYM Başkanlığınca sağlanacak. Adayların sınava yiyecek, içecek, su getirmeleri de yasaklandı. Su ve şekerleme de adaylara ÖSYM tarafından verilecek.



Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve dedektörle aranacak; çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar ile küpe, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar ve her türlü elektronik/mekanik cihaz sınav binasına kesinlikle alınmayacak. Sınav öncesinde, sınav esnasında ya da sınav sonrasında bina içerisinde cep telefonu veya her türlü elektronik cihaz taşıdığı tespit edilen adayın sınavı iptal edilecek. Bina girişinde yığılmaya yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az bir saat önce sınav yapılacak bina önünde bulunmaları isteniyor. Önceki uygulamada, adayların sınavlardan en az yarım saat önce sınav yerinde bulunmaları isteniyordu.



Sınav başladıktan sonra, ilk 135 ve son 15 dakika içinde hiçbir aday sınav salonundan dışarı çıkarılmayacak. Sınav sırasında adayların, kısa bir süre için bile olsa sınav salonundan çıkmaları yasak olacak.



Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için ALES'e girmek gerekiyor. Türkiye'de bir lisansüstü eğitimi programında öğrenim görmek isteyenlerin de ALES'e girmesi koşulu bulunuyor.



Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla, lisansüstü öğrenimi görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların seçiminde de bu sınavın sonuçları kullanılacağı için bu yolla yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların da bu sınava girmeleri zorunlu tutuluyor.