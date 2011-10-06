-ALES'e başvurular 10 Ekim'de başlıyor ANKARA (A.A) - 06.10.2011 - Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2011-ALES Sonbahar Dönemi) 10-19 Ekim tarihleri arasında başvurulabilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından yapılan açıklamada, ALES'in 27 Kasım'da yapılacağı bildirildi. Açıklamada, 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye 5538 sayılı kanunla eklenen ''Ek Madde 8'' uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için ÖSYM tarafından yapılacak ALES'e girmenin zorunlu olduğu belirtildi. Türkiye'de bir lisansüstü eğitimi programında öğrenim görmek isteyenlerin de ALES'e girmek zorunda olduklarına işaret edilen açıklamada, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara alınacak yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora öğrencilerinden ALES'e girmiş olma koşulu aranmayacağı, ALES sonuçlarının değerlendirmeye tabi tutulmayacağı ifade edildi. Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla lisansüstü öğrenimi görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların seçiminde de bu sınavın sonuçlarının kullanılacağı bildirilen açıklamada, bu yolla yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların bu sınava girmelerinin zorunlu olduğu belirtildi. Açıklamada, mecburi hizmet yükümlülüğü olmaksızın, kendi imkanlarıyla yurt dışında lisansüstü öğrenim göreceklerin bu sınava girme zorunluluğunun bulunmadığı bildirildi. Sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenlerle denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanların başvurabileceği ifade edilen açıklamada, ALES'e yabancı uyrukluların da girebileceği kaydedildi. Açıklamada, 2011-ALES Sonbahar Dönemi'ne başvuru süresinin 10-19 Ekim 2011 tarihleri arasında olduğu, sınava başvurmak isteyen adayların, 2011-ALES Sonbahar Dönemi Kılavuzu ile Aday Bilgi Formu'na başvuru tarihleri içinde ÖSYM'nin ''http://www.osym.gov.tr'' internet adresinden ulaşabileceği, kılavuz dağıtımının yapılmayacağı bildirildi. Başvuru merkezlerinin ÖSYM'nin ''http://www.osym.gov.tr'' internet adresinden duyurulacağı belirtilen açıklamada, sınav ücretinin başvuru işleminden önce ilgili bankaya yatırılması gerektiği ifade edildi. Başvuruların elektronik ortamda yapılacağı bildirilen açıklamada, son 2 yıl içinde ÖSYM tarafından yapılan herhangi bir sınava Başvuru Merkezi aracılığıyla başvuran adayların, başvurularını isterlerse bireysel olarak internet aracılığıyla kendilerinin yapabileceği, diğer adayların başvurularını, başvuru merkezleri aracılığıyla yapacakları kaydedildi. Açıklamada, 3 TL olan Başvuru Hizmeti Ücreti'nin de adaylar tarafından ödeneceği belirtildi.