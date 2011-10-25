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Yaşam

ALES'e başvuru süresi uzatıldı ANKARA (A.A)

25 Ekim 2011 20:02

-ALES'e başvuru süresi uzatıldı ANKARA (A.A) - 25.10.2011 - ÖSYM Başkanlığı, 2011-ALES Sonbahar Dönemi başvuru süresi ile ilgili olarak sınav ücretini bankaya yatıran ancak başvurusunu yapamayan adaylara 27 Ekim 2011'e kadar süre tanındığını bildirdi. ÖSYM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 10 Ekim 2011 tarihinde başlayan 2011-ALES Sonbahar Dönemi Sınavı'na başvuru işlemlerinin 19 Ekim tarihinde tamamlandığı belirtildi.  Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Bu tarihler arasında sınav ücretini bankaya yatıran ancak başvurusunu yapamayan adaylar, 25 Ekim saat 14.00'ten itibaren başvuru merkezlerinden veya internet üzerinden bireysel başvuru hakkı olan adaylar ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınava başvurularını yapabileceklerdir. Bu süre başvuru merkezinden başvuru yapacak adaylar için 27 Ekim mesai bitiminde, bireysel olarak başvuru yapacak adaylar için 27 Ekim saat 23.59'da sona erecektir.''

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