Tezsiz yüksek lisansta ALES şartı kalktı

YÖK, tezsiz yüksek lisansta Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) şartını kaldırdı.

Hayat boyu öğrenme programı kapsamında isteyen herkes, lisansüstü eğitim yapabilecek. Bunun için sınava girilmesine gerek kalmayacak.

Hürriyet'ten Esra Kaya'nın haberine göre, sadece akademisyen olmak isteyen adaylarda ALES şartı aranacak.

YÖK yetkilileri, söz konusu kararın Üniversitelerarası Kurul toplantısında bütün rektörlerin onayıyla alındığını belirterek, uygulamaya ilişkin şunları söylediler:

"Kapıları açtık “YÖK’ün hayata geçirdiği hayat boyu eğitim kapsamında isteyen herkese, ister 45, ister 50 yaşında olsun, master yapma şansı tanıdık. Hiç kimsenin önüne engel konulmayacak. Üniversitede akademik unvan elde etmek, doktor, doçent, profesör olmak isteyenler için ALES şartı devam edecek. Bir anlamda akademisyenlik dışında herkese yüksek lisans kapısını açmış olduk. Master yapmak istenen üniversitenin şartları ile isteyen herkes istediği üniversitede master yapabilecek.”

Çetinsaya açıkladı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya da dün CNN Türk’te, ALES’in kaldırılmasıyla ilgili kararı doğrulayarak, bu kararın hayat boyu öğrenme programı kapsamında alındığını bildirmişti.