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Yaşam

ALES başvuruları yarın başlıyor

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (ALES) girmek için yapılacak başvurular yarından itibaren alınmaya başlayacak

10 Eylül 2013 19:36

17 Kasım 2013 tarihinde yapılacak olan ALES sonbahar sınavına başvurular 11 Eylül’den itibaren alınacak. Sınava başvurular, 11-20 Eylül 2013 tarihleri arasında yapılacak.
Sınava başvurmak isteyen adayların, 2013-ALES Sonbahar Dönemi Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru tarihleri içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden başvurularını yapmaları gerekiyor.
 

Kimlerin girmesi gerekiyor?

 
Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek isteyenler, ÖSYM tarafından yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) girmek zorundalar.
Türkiye’de bir lisansüstü eğitimi programında öğrenim görmek isteyenler de ALES’e girecekler. Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara alınacak yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora öğrencilerinde ise ALES’e girmiş olma koşulu  aranmıyor.
Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla veya kamu kurum ve kuruluşlar adına lisansüstü öğrenimi görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların seçiminde de bu sınavın sonuçları kullanılacak. Bu yolla yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların bu sınava girmeleri zorunlu. Mecburi hizmet yükümlülüğü olmaksızın, kendi imkânlarıyla yurt dışında lisansüstü öğrenim göreceklerin de bu sınava girmeleri gerekiyor.
 

Öğretmen sertifika programlarında da kullanılacak

 
Yükseköğretim Kurulu tarafından izin verilen yükseköğretim kurumlarındaki öğretmenlik sertifika programlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde de ALES sonuçları kullanılacak. Öğretmenlik sertifika programlarına başvuruda bulunmak isteyenlerin de bu sınava girmeleri gerekiyor.
 

Yabancı uyruklular nasıl girecek?

 
Yabancı uyruklularında girebeleceği ALES’e, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabiliyor. ALES’e yabancı uyruklular da girebilir.
 

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