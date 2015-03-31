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Yaşam

ALES başvuruları uzatıldı

Türkiye genelinde etkili olan elektrik kesintisi nedeniyle ALES başvuruları bir gün uzatıldı

31 Mart 2015 21:54

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ilkbahar dönemi başvuruları, yurt genelindeki elektrik kesintisi nedeniyle bir gün uzatıldı.

ÖSYM’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 2015-ALES ilkbahar dönemi başvuru işlemlerinin bugün sona ereceği anımsatıldı.

Yurt genelindeki elektrik kesintisinin başvuru merkezlerinde yoğunluk oluşturması nedeniyle işlemlerinin yarın sona ermesine karar verildiği bildirilen açıklamada, başvuruların, merkezlerden başvuracaklar için yarın mesai saati bitiminde, internet aracılığıyla başvuracaklar için ise saat 23.59'da sona ereceği kaydedildi.

Ödeme işlemlerinin, bankadan ödeme yapacak adaylar için 2 Nisan'da mesai saati bitiminde sona ereceği belirtilen açıklamada, ÖSYM'nin internet sayfasındaki "Ödemeler" alanından kredi kartı veya banka kartı ile yapacaklar için ise ödeme işlemlerinin saat 23.59'da sonlanacağı ifade edildi.

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