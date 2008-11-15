ALES 42 merkezde yarın yapılacak

Sınav, üniversite rektörlüklerinin bulunduğu 40 il merkezi ile Lefkoşa ve Bişkek'te saat 09.30'da başlayacak ve 3 saat sürecek. Sınavda, alanındaki puan türünde 100 üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılacak.





Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan yetenek testi uygulanacak. Türkçe yapılacak sınavda her bir aday için sayısal, sözel ve eşit ağırlıklı üç ayrı ALES puanı hesaplanacak ve sonuçlar adayların adreslerine sınav sonuç belgesiyle gönderilecek.





Başarılı adaylar, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te belirtilen şartları taşımaları halinde giriş sınavlarına başvurabilecek.





Doktora veya sanatta yeterlik derecesine sahip olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmayacak.





Türkiye'de bir lisansüstü eğitim programında öğrenim görmek isteyenler de ALES'e girecek. Adayların ALES'ten, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 (Lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için 70) puan almaları gerekiyor.





Bütün yükseköğretim kurumları, lisansüstü eğitim için öğrenci seçerken ALES sonuçlarını kullanacak. Bu yolla yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların ALES'e girme zorunluluğu bulunuyor. Mecburi hizmet yükümlülüğü olmaksızın kendi imkanlarıyla yurt dışında lisansüstü öğrenim görecekler ise bu sınava katılmayacak.





ALES'e, bir lisans programından mezun olabilecek durumdakiler ve lisans programlarını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar ile yabancı uyruklular da girebilecek.



