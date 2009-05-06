T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Alerjinin temeli anne karnında atılıyor

Son yıllarda yapılan araştırmalar astım ve alerjilerin temellerinin daha çocuk dünyaya gelmeden anne karnında atıldığını gösteriyor.

06 Mayıs 2009 03:00

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, son yıllarda yapılan araştırmaların astım ve alerjilerin temellerinin daha çocuk dünyaya gelmeden anne karnında atıldığını gösterdiğini söyledi.

Prof. Küçükusta, çocuğunun astım ve saman nezlesi gibi diğer alerjik hastalıklara yakalanmasını istemeyen annelerin, önlem almaya hamile kalmadan başlamaları gerektiğini ifade etti.

Annenin doğum kontrol hapı kullanmış olmasının astım ve alerjik hastalık riskini artırdığını gösteren bazı araştırmaların olduğunu kaydeden Prof. Dr. Küçükusta Zaman gazetesine yaptığı açıklamada, bunun, doğum kontrol haplarında bulunan östrojen hormonunun çocukta alerjiyi tetikleyen 'T helper-2' ismi verilen özel bir lenfosit grubunu uyarmasıyla gerçekleştiğinin düşünüldüğünü vurguladı.

Adetlerini erken yaşta gören kadınların çocuklarında alerjinin daha fazla olduğunun belirlendiğini belirten Küçükusta, 20 yaşından küçük annelerin bebeklerinde de astım riskinin yüksek olduğunun ileri sürüldüğünü kaydetti.

Prof. Küçükusta, "Bu ilginç bir bulgu; ama bunun annenin yaşından ziyade genç annelerde prematürelik ve düşük doğum tartısı durumlarının daha fazla olmasından kaynaklanabileceğini söyleyenlere de hak vermemek imkânsız." dedi.

ETİKETLER

anneçocuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24