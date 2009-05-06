Alerjinin temeli anne karnında atılıyor

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, son yıllarda yapılan araştırmaların astım ve alerjilerin temellerinin daha çocuk dünyaya gelmeden anne karnında atıldığını gösterdiğini söyledi.



Prof. Küçükusta, çocuğunun astım ve saman nezlesi gibi diğer alerjik hastalıklara yakalanmasını istemeyen annelerin, önlem almaya hamile kalmadan başlamaları gerektiğini ifade etti.



Annenin doğum kontrol hapı kullanmış olmasının astım ve alerjik hastalık riskini artırdığını gösteren bazı araştırmaların olduğunu kaydeden Prof. Dr. Küçükusta Zaman gazetesine yaptığı açıklamada, bunun, doğum kontrol haplarında bulunan östrojen hormonunun çocukta alerjiyi tetikleyen 'T helper-2' ismi verilen özel bir lenfosit grubunu uyarmasıyla gerçekleştiğinin düşünüldüğünü vurguladı.



Adetlerini erken yaşta gören kadınların çocuklarında alerjinin daha fazla olduğunun belirlendiğini belirten Küçükusta, 20 yaşından küçük annelerin bebeklerinde de astım riskinin yüksek olduğunun ileri sürüldüğünü kaydetti.



Prof. Küçükusta, "Bu ilginç bir bulgu; ama bunun annenin yaşından ziyade genç annelerde prematürelik ve düşük doğum tartısı durumlarının daha fazla olmasından kaynaklanabileceğini söyleyenlere de hak vermemek imkânsız." dedi.

