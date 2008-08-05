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Sağlık

Alerjik çocuk büyüyünce ne olur?

Alerjik çocuk alerji uzmanı tarafından iyi tedavi edilmiş ve izlenmiş ise büyüdüğünde onu bekleyen risk hemen hemen yoktur.

05 Ağustos 2008 03:00

Eğer alerjik çocuk bir çocuk alerji uzmanı tarafından iyi tedavi edilmiş ve izlenmiş ise büyüdüğünde onu bekleyen bir risk hemen hemen yoktur. Ancak koruyucu önlemler alınmak şartıyla. Ama tedavi edilmeyen bir çocuk için gerçekten önemli komplikasyon ve hastalıklar vardır. Bu beklentide çocuğun sahip olduğu alerjik hastalık önemlidir.

Örneğin tedavi edilmemiş bebeklik egzaması bulguları bir süre sonra azalır ama çocuk için astım ve saman nezlesi çok yüksek oranda görülen erişkin hastalığıdır. Saman nezlesi olan bir çocuk tedavi edilmediği takdirde yüzde 70 oranında ortalama astım riski vardır. Astımlı çocuk için ise bu çok daha dramatiktir. Astıma ilk 7 yaşta tanı konulmalı ve tedavi edilmelidir. Tedavi edilmeyen astımlı bir çocuk için 7-10 yaşlarında azalan bulgular iyileşti diye yanlış bir hisse kapılmak mümkün. Ancak ergenlikle birlikte astım bulguları daha ağır şekilde geriye döner. Hatta erişkindeki kronik bronşitli KOAH denilen solunum yetmezliğine giden hastaların çoğunun çocukluk çağında tedavi edilmemiş astım ya da benzeri hastalık olduğu öner sürülüyor.

Tabiî ki tedavi edilmiş bir alerjik hastalık bulgusu eğer çevresel risk faktörü varsa geriye dönebilir. Örneğin astımlı bir çocuk tedavi edilip bulgular kaybolmuş ama erişkin dönemde sigara içmeye başlamışsa astım tablosu geriye döner. Ancak koruyucu önlemler alınırsa astımlı bir çocuk başarılı bir sporcu da olabilir.

(cocukalerjiklinigi.com)

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