-ALEMİTU, ''ELMAS LİG''DE 2. OLDU ANKARA (A.A) - 06.08.2010 - Avrupa şampiyonu milli atlet Alemitu Bekele Degfa, ''Elmas Lig''in (Diamond League) 11. ayağı olan Stockholm Grand Prix'sinde bayanlar 5000 metrede 2. oldu. İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen yarışlarda piste çıkan Degfa, Avrupa Atletizm Şampiyonası'ndaki performansından sonra yorgun yarışmasına karşın, iyi bir yarış çıkardı. 14:42.62'lik derecesiyle ikinci olan Degfa, bu sezonki en iyi kişisel derecesine ulaştı. Dünya rekoru denemesinde başarılı olamayan dünya şampiyonu Etiyopyalı atlet Meseret Defar, 14:42.46'lık zamanıyla birinci oldu. Vatandaşı Emebet Anteneh de 14:55.65'lik derecesiyle yarışı üçüncü sırada tamamladı.