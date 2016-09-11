Aldıkları ceza yaşlarından büyük; Mardin'de 4 çocuğa 27'şer yıl hapis cezası!

Mardin Dargeçit’te Aralık 2015’te sokağa çıkma yasakları sırasında bulunduları evde gözaltına alınarak tutuklanan ve Şakran Cezaevi’ne yollanan 7 çocuktan 4’üne ‘devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozma’, ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ ve ‘Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet’ suçlarından 27’şer yıl hapis cezası verildi.

Zararın ağırlığını mahkumiyet gerekçesi yapan mahkemenin, çocukları aklayan raporu görmezden geldiği belirtildi. Dosyadaki kriminal rapora göre çocukların elinde atış artığı bulunmamıştı.

Cumhuriyet'ten Canan Çoşkun'un haberine göre, 15-16 yaşlarındaki M.H.T, İ.A., F.T. ve K.S.’nin Midyat Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davası önceki gün sonuçlandı.

Mahkeme, çocukları, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zararın ağırlığı, çocukların güttüğü amaç gibi gerekçelerle önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Yaşları 18’in altında olduğu için ceza 22 yıla indirildi. 4 çocuğu ayrıca, ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan da 2 yıl hapis cezası verildi. Soruşturma kapsamında Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarı’ndan alınan Uzmanlık Raporu’nda çocuklardan alınan el svaplarında atış artıklarına rastlanmadığı belirtilmesine rağmen heyet çocuklara Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet ettikleri iddiasıyla 3 yıl 4 ay hapis cezası ve 6 bin 600 TL adli para cezası verdi.

''Üzerinde silah yoktu''

Çocuklar savcılık sorguları sırasında merak ettikleri için gittikleri hendeklerde yüzleri maskeli kişilerin barikat kurularken kendilerinden yardım istediklerini söylemişti. Korkudan orada kaldıklarını söyleyen çocuklar çatışma başladığında bir eve girmek zorunda kaldıklarını belirtmişti. Evin sahibi Aysel Sayhan’ın üstlerinde silah olmadığı için kendilerini eve aldığını söyleyen çocuklar, “Evine zorla girmedik. Eve sabah gittik, akşam polisler bizi yakaladı” demişti.

''Adil yargılanmadılar''

Çocuklar savcılık sorguları sırasında merak ettikleri için gittikleri hendeklerde yüzleri maskeli kişilerin barikat kurularken kendilerinden yardım istediklerini söylemişti. Korkudan orada kaldıklarını söyleyen çocuklar çatışma başladığında bir eve girmek zorunda kaldıklarını belirtmişti. Evin sahibi Aysel Sayhan’ın üstlerinde silah olmadığı için kendilerini eve aldığını söyleyen çocuklar, “Evine zorla girmedik. Eve sabah gittik, akşam polisler bizi yakaladı” demişti.