-ALDIĞIMIZ KARAR SIRADAN BİR KARAR DEĞİL ANKARA (A.A) - 29.06.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Bugün aldığımız karar sıradan bir karar değil. Bugün yaptığımız mücadele, bizim demokrasi tarihimizde önemli bir sayfadır. Hukukun üstünlüğünün olmadığı bir yerde Meclis Genel Kuruluna girip, komisyonda ne söyleyeceksiniz. Bazen vereceğiniz bir tepkiyle dünyanın ilgisini çekersiniz. Biz bunu dünyanın her tarafına taşıyacağız. Türkiye'ye ya demokrasi gelecek ya demokrasi gelecek'' dedi. Kılıçdaroğlu, Haber Türk Televizyonu'nda yayımlanan ''Teke Tek'' programında Fatih Altaylı'nın sorularını cevaplandırdı. 12 Haziran seçiminde CHP'nin, yeterli zaman olmadığı için projelerini iyi anlatamadığını ve beklenen oyu alamadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, partinin bazı il örgütlerinin iyi çalışmadığını, İstanbul'da beklenen başarının yakalanamadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, 1 Eylül'den sonra Türkiye'yi gezmeye başlayacaklarını bildirerek, ''Büyük bir grup olarak arkadaşlarımız Anadolu'yu gezecekler. Hangi gerekçeyle bize oy vermediklerini soracağız, 'ne yapmamız gerekiyor ki oy vereseniz' diyeceğiz'' şeklinde konuştu. ''Seçimden sonra eski Genel Sekreter Önder Sav ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kendisine karşı birleştiği'' yönündeki ifadeye katıldığını belirten Kılıçdaroğlu, ''Hiçbir zaman 'neden kurultayı toplamak istiyorsunuz/' demedim. Kurultay yapmak ayıp bir şey değil. Bizim partimizin farkı var. Kurultay toplanabilir, parti de yöneticileri de eleştirilebilir ama eleştiri partiyi yıpratma noktasına gelmemelidir. Her parti üyesinin bu konuda dikkatli olması lazım. Eleştiriye saygılıyım ama bu konuda hakarete izin vermeyeceğim. Sular çalkalanmadan durulmaz, nehir mecrasına çekilecektir'' dedi. Türkiye genelindeki bir seçimde hile yapılmadığını söylemenin doğru olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, ''Ben sonucu etkileyecek hile yapıldığı kanaatinde değilim. Biz seçime siyasal partilerle mücadele ederek girmedik, biz seçime devletle mücadele ederek girdik'' dedi. -''ÜST MAHKEMENİN 'BÖYLE SAÇMALIK OLMAZ' DEYİP KARAR VERMESİ GEREKİR'' Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal'ın gelip yemin etmelerini engelleyecek hiçbir yasal durumun bulunmadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Bunlar dokunulmazlık kazansın, demiyoruz hiçbir zaman. Seçme, seçilme hakkı insan hakkıdır. 'Millet seçti' diyorsunuz. Millete 'istediğiniz kadar oy kullanın, ben senin oyunu çöpe attım' diyorsunuz. Bunlar mahkum olmamış insanlar, seçime girmişler, gelmişler. Burada toplumun vicdanı kanamıştır. Halkın iradesine sahip çıkmak istiyoruz. Biz demokrasi sınavından geçiyoruz. Yürütmenin yargıya baskı yapmasını istemiyoruz. HSYK'nın başkanı Adalet Bakanı'dır. HSYK, 'bir dakika' diyecek, 'Siz Anayasa'ya, hukukun üstünlüğüne aykırı kararlar alıyorsunuz' diyecek. Elbette o hakimleri görevden alacak. Bunları görmezlikten gelmek kimsenin hakkı değildir, görmek zorundayız. Uluslararası hukuku bir tarafa attık zaten. Tutuklu vekillerin tahliye sorununun parlamento zemininde çözülmesi gerektiğini anlatan Kılıçdaroğlu, ''Sorunun birden fazla çözümü vardır. Üst mahkemenin 'böyle saçmalık olmaz' deyip karar vermesi gerekir. Parlamento bunları aşar. Recep Tayyip Erdoğan için aşmadı mı? Sayın Erdoğan, milletvekili seçilemiyordu, biz 34.7 oy oranı aldığı için AKP Genel Başkanı Erdoğan olduğu için, 'başka bir genel başkan bulamadınız mı' demeden, demokrasinin gereği olarak, tarihi misyona uygun bir karar aldık. Her türlü çözüme açığız'' dedi. Başbakan Erdoğan'ın, AK Parti hakkındaki kapatma davası sırasında Anayasa Mahkemesi üyelerini kastederek, ''11 hakimin iradesi milletin iradesinin üstünde midir?'' açıklamasını yaptığını anımsatan Kılıçdaroğlu, ''İki yargıcın iradesi mi, milletin iradesinin üstünde. Şimdi biz, bu eleştiriyi getiriyoruz, üstelik evrensel hukuk kurallarının gereğinin yerine getirilmesini istiyoruz'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, mahkeme kararlarına saygılı olduklarını ancak mahkeme kararlarını eleştirmenin de en doğal hakları olduğunu ifade ederek, her mahkeme kararının doğru olmadığını, Balbay ve Haberal'ın avukatlarının kararlara karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurabileceklerini söyledi. AİHM'in normalde iç hukuk yolları tıkandıktan sonra davalara baktığını ancak Türkiye'nin taraf olduğu davalarda, davaların çok uzun sürmesi nedeniyle iç hukuk yollarının tıkanıp tıkanmadığına bakmadan kararlar verdiğini kaydetti. -''BİZ BUNU DÜNYANIN HER TARAFINA TAŞIYACAĞIZ'' TBMM'nin açılış töreninde CHP'lilerin yemin etmediği için seçmenini temsil etmediği yönündeki eleştirileri Kılıçdaroğlu, ''Demokrasi ve özgürlüğü sağlanamayan bir meclis, meclis olamaz. Biz şu anda demokrasi, özgürlük ve insan hakları mücadelesi veriyoruz. Bu mücadele sıradan bir mücadele değil. Bugün aldığımız karar sıradan bir karar değil. Bizim bugün yaptığımız mücadele bizim demokrasi tarihimizde önemli bir sayfadır. Hukukun üstünlüğünün olmadığı bir yerde Meclis Genel Kuruluna girip, komisyonda ne söyleyeceksiniz. Teslim olan bir CHP mi, arkadaşlarını satan bir CHP mi, insan haklarına demokrasiye vurgu yapıp ona sahip olan bir CHP mi?'' sözleriyle cevapladı.