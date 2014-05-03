Aldatma şüphesiyle TÜBİTAK'ta çalışan eşinin bilgisayar şifrelerini kırdı

TÜBİTAK’ta görevli yazılım uzmanı kadın, aldattığından şüphelendiği mühendis kocasının bilgisayar şifrelerini kırınca ortalık karıştı. Koca, karısı hakkında suç duyurusunda bulundu, TÜBİTAK disiplin soruştuması açtı.

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın kriptolu telefonlarının dinlenmesi tartışmalarının odağı olan TÜBİTAK, bu kez bir boşanma davasında yaşananlarla gündeme geldi. Hürriyet'ten Nurettin Kurt'un haberine göre, savcılığa verilen şikâyet dilekçesindeki iddialara göre, 2012 yılında evlenen ve TÜBİTAK’ta farklı birimlerde görev yapan çift arasında geçimsizlik başladı. Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme’de (SAGE) yazılım mühendisi olan S.Ç.K. ile kocası İ.K., 2013 yılından itibaren ayrı evlerde yaşadılar. Koca boşanma davası açarken, aldatıldığını düşünen kadın yazılım mühendisi eş de, kurumdaki donanımları kullanarak kocasının bilgisayar şifrelerini kırdı, mail’lerini takip etmeye başladı.

Arkadaşlık sitesine üye oldu

Bununla yetinmeyen S.Ç.K., kocası adına bir arkadaşlık sitesine üye oldu ve farklı kadınlarla mesajlaşmaya başladı. Tüm bu görüşme ve arkadaşlık sitesindeki bilgileri toplayan kadın mühendis, boşanma davasının görüldüğü Ankara 10. Aile Mahkemesi’ne “Kocam beni aldatıyor” diyerek belgeleri sundu. Karısının mahkemeye sunduğu mail ve arkadaşlık sitesine ait belgeleri gören İ.K. da, Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. İ.K., dilekçesinde, “Ayrı yaşamaya başladıktan itibaren tüm şifrelerimi değiştirdim. Ancak karım işyerindeki sistemleri kullanarak şifrelerimi kırmış. Benim adıma arkadaşlık sitesine üye olmuş. Üstelik bunları mahkemeye delil olarak sunarak suçunu ikrar etmiştir, cezalandırılmasını talep ediyorum” dedi. Bunun üzerine savcılığın da soruşturma başlattığı bildirildi. TÜBİTAK yönetimi de, boşanma aşamasındaki çift hakkında disiplin soruşturması başlattı.