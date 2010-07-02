Aldatma şüphesi trajedi getirdi

T24-

Olay İngiltere’nin Berkshire bölgesinde yaşandı. Karısının kendisini aldattığından şüphelenen Steven Rees adındaki adam kıskançlık krizine girdi. Aldatılmanın verdiği öfkeyle çılgına dönen adam korkunç bir plan yaptı.



Çocuklarının okulda olduğu saatte karısıyla tartışan 49 yaşındaki adam, eline geçirdiği makasla karısının boğazını kesti. Ardından arabasına atladı ve son sürat Twyford tren istasyonuna gitti.



KIZININ CESEDİ GÖRMESİNİ İSTEMEDİ

Yolda bir arkadaşını arayan Rees, arkadaşına karısının kendisini aldattığını ve canına kıyacağını söyledi. Rees, arkadaşından yetim kalacak 13 yaşındaki kızlarının annesinin cesedini görmesini istemediğini, bu yüzden polise haber vermesini istedi.



Karısını gözünü kırpmadan öldüren adam, tren istasyonuna geldikten sonra kendisini bir trenin önüne atarak intihar etti.

Polis, eve gittiğinde Rees’in kanlar içinde yerde yatan karısını buldu. 45 yaşındaki Ann, ambulansla hastaneye yetiştirilmek istendi ama yolda hayatını kaybetti.

Ress’in tren istasyonunun dışına park edilmiş aracını arayan polis, sürücü koltuğunda Rees ve eşinin çerçeveli resmini ters çevrilmiş bir halde buldu.

