Aldatıldığını ileri sürdü 18 yerinden bıçakladı

T24 - İzmir’de bir kişi kendisini aldattığını ileri sürdüğü 4 çocuğunun annesi 16 yıllık eşini 18 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Bu sabah 05.45 sıralarında İzmir'in Kardabağlar ilçesinde 4 çocuk annesi 36 yaşındaki Ş. N. A. ile inşaat işçisi eşi M.H.A. dün saat 21.00 sıralarında tartışmaya başladı.

16 yıllık eşinin kendisini aldattığını öne süren M.H.A, sabaha kadar süren tartışmanın sonunda saat 05.45 sıralarında, eşini mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla 18 yerinden bıçakladı.

Ev hanımı Ş.N.A'nın çığlıklarını duyan çocukları uyandıklarında annelerini kanlar içerisinde yatarken gördü. Çığlıkları duyan komşuların durumu bildirmesiyle gelen polis ekipleri, koca M.H.A.'yı gözaltına aldı.

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Akay, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ameliyata alınan kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı koca M.H.A. sorgulanmak üzere Bozyaka'daki Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Zanlı M.H.A. binaya girerken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Cinayeti namus yüzünden işledim. Mecbur kaldım, yoksa yapmazdım. Bugün işe gidecektim, bu saatte inşaatta olacaktım normalde" dedi.

Eşinin vurduğu 18 bıçak darbesiyle hayatını kaybeden kadının komşuları ise, 4 çocuk annesi kadının evden dışarı bile çıkmadığını, cep telefonu dahi kullanmadığını, eşini aldattığına inanmadıklarını belirtti.







