Aldatıldığımı ayrıldıktan sonra öğrendim

Geçen yıl Pınar Kür, Çiğdem Anad ve Aysun Kayacı ile sunduğu ‘Haydi Gel Bizimle Ol’ ile televizyon dünyasına damgasını vuran Müjde Ar'la başarı yolculuğunu konuştuk...



Hiç aldatıldınız mı?



İlk evliliğimde aldatılmışım ama bunu ayrıldıktan sonra öğrendim. Helal olsun çaktırmadan götürmüş.



Kadınlarla mı erkeklerle mi arkadaşlık etmeyi seversiniz?



Haremlik selamlık modeli sohbetlerden hoşlanmam.



Seks bir ilişkinin ne kadarını etkiler?



Çok önemlidir. Doyurucu bir birliktelik olmadan hiçbir ilişkinin sürdürüleceğini sanmıyorum.



İnsanlar yaş aldıkça seksin kıymeti artıyor mu?



Partnerlerin hayata bakışıyla ilgili bir durum bu.



En çok para harcadığım yer oteller



En büyük lüksünüz nedir?



Pahalı otellerde kalmak. Otel merakım var. En çok para harcadığım yer oteller.



‘İkoncanlar’ hakkında ne düşünüyorsunuz?



Meselenin medya tarafından çok abartıldığını düşünüyorum. Bu etiketten hiç memnun değilim. Bence onlar da çok sıkılıyor. Ama birazcık da kaşınıyorlar sanırım. Bunlar aslında artist olmak istiyor, bence bir tarafından başlasınlar, rahat ederler.



Sosyetik kadınların gereksiz harcamaları sizi sinirlendiriyor mu?



Evet, giyim kuşam gibi gereksiz yerlere harcanan paralar beni sinirlendiriyor.Abartılı çantalar falan... Bir Louis Vuitton çantam var, 1976 yılında Paris’ten almıştım. Müzelik oldu sanırım. O zaman marka olduğunu bile bilmiyordum zaten.



Yeni Aşk-ı Memnu'yu izlemiyorum



Aşk- ı Memnu’yu izliyor musunuz?



İzlemiyorum. Bizim Aşk-ı Memnu’yla yasak aşk teması dışında tamamen farklı içerikteler. Bizimkinde batılılaşma, alaturka ve alafranganın çatışması vardı.Çok başarılı buluyorum o dönem için yaptığımız işi. Başarılı olmasaydı bu kadar çok beğenilmezdi zaten.



Beren Saat’i beğenir misiniz?



Beğeniyorum. Çok güzel bir yüzü var.



Jön diyebileceğiniz birileri var mı?



Timuçin Esen’i beğenirdim ama şu sıralar pek bir şey yapmıyor sanırım. Zaten eskisi gibi parlak jön modası Hollywood’da bile yok artık. Brad Pitt var, o da kendini değiştiriyor sürekli. Halit Ergenç’i beğenirim, etkili bir yüzü var.



Aysun korkudan titriyordu



Haydi Gel Bizimle Ol neden bitti?



Genellikle ünlülerin konuk edildiği programları yapmayı tercih etmiyorum.Çünkü bir süre sonra konuk sıkıntısı çekmeye başlanıyor ve tekrara düşmek kaçınılmaz oluyor. Tabiat olarak sonuna kadar tüketmem hiçbir şeyi. En ballı yerinde bitiririm. Geçen yılbaşı bitirmek istedim programı, çünkü konuk sıkıntısı yaşanıyordu. Anlaşmam da o zaman bitiyordu zaten. Aramızda asla kıskançlık söz konusu olmadı. Çiğdem’i çok severim. Pınar, 30 senelik arkadaşım. Aysun, zaten çok genç, korkudan titriyordu. Şimdi bambaşka bir formatla yeni bir program yapacağım.



En büyük şansım halit Refiğ'dir



Beni keşfeden Halit Refiğ’dir. Aşk-ı Memnu’dan önce Cennet’in Kapısı diye bir

film için Fikret Hakan’la oynamak üzere başrol teklif etmişti. Ama üniversite sınavlarım olduğu için gidemedim. Hayatımı değiştiren kişi Halit Refiğ’dir hatta hayatımdaki en önemli insandır. Onunla tanışmasaydım iyi iş yapmanın ne demek olduğunu bilemezdim. Sinemanın anlamını, işe saygıyı, aşkla işi karıştırmamayı hep ondan öğrendim. Ertem Eğilmez’in, Atıf Yılmaz’ın da bende emeği var ama asıl taşı koyan Halit Refiğ’dir. En sevdiğim filmim de Teyzem’dir. Kadını çok iyi anlamış bir yönetmendir. Şimdi hasta. Onu görmeye gittiğimde “İşte seni var eden adam, Müjde” dedim. En büyük şansım çok iyi yönetmenlerle çalışmış olmamdır.



Doktorun yaptığı 10 yüzü gördükten sonra ameliyat oldum



Geçen sene birkaç operasyon yaptırdım. Ama doğal olması çok önemli. Çok kötü örnekler de var. Beş-altı sene doktor aradım. Yaptığı 10 yüzü gördükten sonra, karar verdim. Estetikten anladığım şey, yaşının hoşu olabilmek. Kaşıma, gözüme ve alnıma asla müdahale ettirmem. Çünkü insan gözleriyle yaşlanıyor. Bütün yaşanmışlık gözlerde.



Helin Avşar / Gazete Habertürk





