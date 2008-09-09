Aldatılan kadının intikamı korkunç oldu

Eşe tecavüze ağır ceza

İzmir'in Gaziemir İlçesi'nde bulunan polis lojmanlarında inanılmaz intikam. Polis eşinin kendisini başka kadınlarla aldattığını ve sürekli olarak dövtüğünü iddia eden kadın kocasından akıl almaz bir intikam aldı.39 yaşındaki M.U. eşinin cep telefonuyla aşk içerikli konuştuğunu görünce tartışma çıkardı. Polis memuru H.U. (42) de eşini tartakladı. Korkunç gecenin ardından polis memuru H.U. uyudu. İşte inanılmaz intikam planı o dakikadan itibaren işlemeye başladı. M.U. eşinin uyuduğundan emin olduktan sonra banyodan aldığı kezzapı, H.U.'nun gözlerine döktü. Acıyla uyanan H.U., çığlık atınca apartmandaki meslektaşları sesleri duyarak eve koştu. H.U., hastaneye kaldırıldı ama bir gözü görme yeteneğini kaybetti.Olay sonrasında gözaltına alınan M.U. İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.Polis memuru H.U. ise şikayetçi olmadı. M.U. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı...