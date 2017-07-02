Aldatılan kadın, kocasını bıçaklayarak öldürdü

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 27 yaşındaki 2 çocuk annesi Sevim Hüyük, kendisini aldattığı iddiasıyla eşi 29 yaşındaki Ali Hüyük’ü bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. İlk eşinden boşanan Ali Hüyük, 3 yıl önce Sevim Hüyük ile evlenip bu evlilikten 2 kızı dünyaya geldi. Sevim Hüyük, eşi Ali Hüyük’ün kendisini aldattığından şüphelenip takip etti.

"Aldatmaya utanmıyor musun?"

Ardından eşinin bir ev kiralayıp, bir kadınla birlikte yaşadığını öğrendi. Sevim Hüyük, dün 1 yaşındaki kızını kucağına alıp, eşinin sevgilisiyle birlikte yaşadığı eve gitti. Sevim Hüyük, burada karşılaştığı eşi Ali Hüyük’e “2 çocuğun var. Aldatmaya utanmıyor musun? Çocukların rızkını kadınlarla yiyorsun” diyerek tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sevim Hüyük, iddiaya göre evde masanın üzerinde duran meyve bıçağına alıp, eşinin göğsüne sapladı.

Eşinin kanlar içinde kaldığını gören Sevim Hüyük, 112’yi aradı. Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ali Hüyük yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Sevim Hüyük de gözaltına alındı. Çiftin 1 yaşındaki kızlarının devlet koruması altına alındığı, 2 yaşındaki çocuklarının ise Ali Hüyük’ün ailesine teslim edildiği belirtildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)