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Yaşam

Aldatılan eşten molotoflu, silahlı, işkenceli intikam!

Hırsını alamadı, parayla tuttuğu kişilere, kadının evini kurşunlattı, molotof kokteyli attırdı...

04 Aralık 2010 02:00

T24 - Kocasının birlikte olduğu kadını kaçırıp işkence yaptı. Hırsını alamadı, parayla tuttuğu kişilere, kadının evini kurşunlattı, molotof kokteyli attırdı.

Ankara’da, eşinin birlikte olduğu kadını önce kaçırıp işkence yaptığı daha sonra evini kurşunlatıp, molotof kokteyli attırdığı ileri sürülen Emine Ö. ve kendisine yardım eden 7 kişi gözaltına alındı.
Etlik semtinde oturan evli ve 3 çocuk babası Kenan Ö., komşuları olan evli ve bir çocuk annesi Halime A. (27) ile bir süre önce ilişki yaşamaya başladı. Kenan Ö.’nün ev hanımı olan eşi Emine Ö. (38), kocasının komşusu Halime A. ile ilişki yaşadığını öğrendi. Bu süreçte eşinden boşanan Halime A. ise Etlik’ten, Kırkkonaklar semtinde oturan anne-babasının yanına taşındı.  

Aldatılan eşten işkenceli intikam

İşkence edip ormana attı

İddiaya göre, Halime A.’nın eşiyle ilişkisini içine sindiremeyen Emine Ö., Halime A.’yı silah zoruyla kaçırdı. Halime A.’ya işkence yaptıktan sonra İncek bölgesindeki ormanlık bir alana bırakan Emine Ö., öfkesi dinmeyince durumu Çorum’da yaşayan erkek kardeşi M.T.’ye anlatarak yardım istedi. M.T., Çorum’da bin TL karşılığında anlaştığı S.M. ve F.K. isimli kişilerle Ankara’ya gelerek, 11 Ekim’de Halime A.’nın Kırkkonaklar’daki evinin balkonuna molotof kokteyli attı. M.T., bir gün sonra da yine Çorum’da para karşılığında anlaştığı M.A., T.B. ve B.A. isimli kişilere Halime A.’nın ailesinin yaşadığı evi kurşunlattı. 

Molotof atma ve kurşunlatma olaylarının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Emine Ö.’nün bilgisine başvurdu. Ö.’nün ifadelerinden yola çıkan Gasp Büro Amirliği ekipleri, molotof atma ve kurşunlatma olaylarının Emine Ö.’nün talimatıyla yapıldığını saptadı. 

Polis, Emine Ö. ve eşi Kenan Ö.’yü Ankara’da, M.T., S.M., F.K., M.A., T.B. ve B.A.’yı ise Çorum’da gözaltına aldı. Zanlılar “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” iddiasıyla adliyeye sevk edildi.


Tabancalar ele geçirildi

Zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 7.65 çapında ruhsatsız tabanca, 9 milimetre çapında ruhsatlı tabanca, kuru sıkı tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.



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