Aldatan eşini affetti

Seden Gürel, yazar Yasemin Pulat'la 5 yıllık yasak ilişkisi ortaya çıkan müzisyen kocası Aykut Gürel'i bir yıllık ayrılığın sonunda affetti.



Eşiyle yeniden bir arada yaşamaya başlayan Aykut Gürel, “Barışmak için her şeyi yaptım. Boşanma davası hiç açılmadı ve sonunda barıştık. Evliliğimiz eski günlerdeki gibi olur mu bilmiyorum. Her şeyi zamana bıraktık” dedi.



Ünlü müzisyen, olaylar ortaya çıkmadan önce bir internet sitesi için Pulat'la yaptığı röportajda, “Doğaya baktığımda kadının tek, erkeğin çok eşli olduğunu görüyorum. Erkeklerin kromozomuna yazılmış bir şey olmalı bu” demişti.

