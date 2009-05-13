T24 LogoT24 Logo
Magazin

Aldatan eşini affetti

Seden Gürel, yazar Yasemin Pulat'la 5 yıllık yasak ilişkisi ortaya çıkan müzisyen kocasını bir yıllık ayrılığın sonunda affetti.

13 Mayıs 2009 03:00

Seden Gürel, yazar Yasemin Pulat'la 5 yıllık yasak ilişkisi ortaya çıkan müzisyen kocası Aykut Gürel'i bir yıllık ayrılığın sonunda affetti.

Eşiyle yeniden bir arada yaşamaya başlayan Aykut Gürel, “Barışmak için her şeyi yaptım. Boşanma davası hiç açılmadı ve sonunda barıştık. Evliliğimiz eski günlerdeki gibi olur mu bilmiyorum. Her şeyi zamana bıraktık” dedi.

Ünlü müzisyen, olaylar ortaya çıkmadan önce bir internet sitesi için Pulat'la yaptığı röportajda, “Doğaya baktığımda kadının tek, erkeğin çok eşli olduğunu görüyorum. Erkeklerin kromozomuna yazılmış bir şey olmalı bu” demişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24