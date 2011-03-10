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Spor

ALÇAK GÖNÜLLÜ MESUT ÖZİL MADRİD (A.A)

10 Mart 2011 12:58

-ALÇAK GÖNÜLLÜ MESUT ÖZİL MADRİD (A.A) - 10.03.2011 - İspanya'nın Real Madrid takımında oynayan Türk kökenli Alman futbolcu Mesut Özil, kendisinin hayranı olduğu eski futbolcu Zinedine Zidane ile kıyaslanması üzerine, ''Henüz bir Zidane değilim'' dedi. İspanyol basınında yer alan demeçlerinde, henüz Zidane düzeyine gelmediğini belirten Mesut, ''Zidane dünya çapında başarılı bir futbolcu. Ben halen kendini geliştirmeye çalışan bir futbolcuyum. Halen göstermem gereken çok şey var. Henüz hiçbir şey kazanmadım'' diye konuştu. Real Madrid'de uzun yıllar forma giymeyi ve çok kupa kazanmayı arzuladığını kaydeden Mesut, İspanyolcasını geliştirmek istediğini ve sürekli çalıştığını da ifade etti. Real Madrid'in güçlü bir kadroya sahip olduğunu ve şampiyonluk yarışını sonuna kadar kovalayacaklarını vurgulayan genç futbolcu, ''Barcelona'nın birkaç maçını kaybetmesini umuyoruz. Lig uzun ve hala çok şey olabilir'' değerlendirmesinde bulundu. 

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