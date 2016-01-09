Albümünü satın alan herkese 10 dolar verdi, izdiham çıktı

İstanbul Beyoğlu'ndaki Galatasaray Lisesi önünde gerçekleştirilen bir albüm tanıtımında, 'korsan satışa karşı çıkmak için' albümü satın alan herkese 10 dolar verilince kısa süreli izdiham yaşandı.

Radikal'de yer alan habere göre, İstanbul'daki Galatasaray Meydanı'nda albüm tanıtımı yapan ve yapımcı olduğunu söyleyen Murat Uygur, “Ülkemizde korsana hayır demek için, emek hırsızlığına hayır demek için sanatçı Ayhan Murat'ın 'Öf Ülen Öf' albümünü alan herkese 10 dolar hediye etmek istedik. Toplamda 10 bin dolarımızı vatandaşa bu şekilde vereceğiz. Bu albümü müzik marketlerde görenler lütfen para vermesin. Üstüne 10 dolar para istesin" dedi.

Sanatçının bir şarkı seslendirmesinin ardından albüm alan vatandaşlara 10 dolar verildi. Hem bedava albüm hem de üstüne para alan vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

