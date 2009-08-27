Albümün tüm gelirlerini bağışlayacak

Amerikalı şarkıcı Bob Dylan, çıkaracağı yeni albümün telif haklarını ABD’de açlara yardım için çalışan bir kuruma bağışlayacak.



Columbia Records, Dylan'ın "Christmas" albümünün 13 Ekimde çıkacağını duyurdu.



Açıklamada, albümün ABD'deki telif haklarının, ülkede yiyecek yardımında bulunan "Feeding America" kurumuna verileceği bildirildi. "Feeding America" nın bu parayla Noel tatilinde 1 milyon 400 bin aileye yiyecek yardımı yapabileceği tahmin ediliyor.



"İnsanların aç yatması bir facia" diyen 68 yaşındaki sanatçı, ihtiyacı olanlara "gıda güvenliği" sağlamayı ümit ettiğini söyledi.



Bu arada, Dylan'ın albümün gelecekteki uluslararası telif haklarını da yabancı hayır kurumlara bağışlamayı planladığı belirtildi.