Albright, Gülen'in davetinde

Hyatt Oteli'nde yapılan 'Madeleine Albright'la bir mükaleme' konulu öğle yemekli toplantıda Obama dönemine ilişkin önemli mesajlar veren eski bakanı, şehrin önde gelen isimlerinden oluşan seçkin davetli topluluğu ilgiyle izledi.Washington'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dahil bazı dünya liderleriyle G-20 Zirvesi vesilesiyle Obama adına özel görüşmeler yapan heyette yer alan Albright'ın görüşleri, yeni başkana yakınlığından dolayı Amerika ve dünya kamuoyunda oldukça önemseniyor.Albright, Obama yönetiminin ABD dış politikasını yeniden dengeli konumuna getireceğini kaydederken, belki ilk 100 değil bin günde bile kaybedilen zeminin telafi edilemeyeceğinin altını çizdi ve 'sabırlı' olunması çağrısında bulundu.ABD'nin Irak Savaşı'ndan sonra 'yolunu' ve 'ahlaki üstünlüğü'nü kaybettiğini söyleyen Albright, Obama döneminde 'en iyi ihraç ürünleri' olan demokrasiyi desteklemeye devam edeceklerini, ancak empoze etmeye de çalışmayacaklarını vurguladı. Obama hakkında seçim kampanyasında hakaretamiz bir havada ortaya atılan Müslüman olduğu yönündeki iddialara karşılık eski Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın yaptığı 'Müslüman olsa ne olur?' çıkışından övgüyle söz eden Albright, son dönemde üretilen 'İslamofaşist' ve benzeri tamlamalardan hoşlanmadığını kaydetti.Albright, "Gülen Enstitüsü ve benzerlerinin çalışmaları sonucu insanlar Müslümanları otomatik olarak terörist olarak tanımlamıyor. Ama Amerika'da bu oldu." dedi.Yolunu şaşıran dünyada bir 'yol gösterici'ye ihtiyaç olduğunu söyleyen Albright, bu rolü 'demokratik değerlere karşı çıkanlar', 'radikal popülistler', 'agresif milliyetçiler' ve 'kutsal savaş havarileri'nin ifa edemeyeceğini kaydederek şöyle devam etti: "Bunun, Gülen Enstitüsü'nün kalbinde ve bu öğle yemekli toplantılar serisinde mündemiç değerlerde bulunması çok daha muhtemel. Bu değerler, uluslararası diyaloğa bağlılık, kültürel çeşitliliği anlama, insanî adalete destek ve barış sevgisini içeriyor."ABD Temsilciler Meclisi Teksas milletvekillerinden Al Green de Gülen Enstitüsü'nün 'barış getirme işi'yle meşgul olduğunu belirterek, "Enstitüyü ırksal ve etnik birlikte yaşama ekümenik bir yaklaşım getirmesinden dolayı tebrik ediyorum." dedi.Bir başka Teksas milletvekili Sheila Jackson Lee, tarihî bir 'dönüşüm anı' yaşadığımızı belirterek, Gülen Enstitüsü'nü bu dönüşümün 'çerçeve'sini iyi yakalamış olmakla övdü. Çerçeveyi ise 'insanlık onurundan dolayı her insana saygı duyan bir sosyal sistem' olarak tanımladı. "Güvenlik kadar barışı bağrına basan yeni dış politika anlayışını benimsemiş bir enstitünün burada bulunmasına seviniyorum." şeklinde konuştu.Türkiye'yi 'harika bir demokrasi ve Müslüman ülke örneği, güçlü müttefik ve ABD'nin dostu' olarak nitelendiren Lee, ABD'deki yeni yönetimin Ortadoğu'da başlatacağı barış müzakerelerinde Türkiye'nin 'öncü rol' oynayacağını belirtti.Gülen Enstitüsü'nü bünyesinde bulunduran Houston Üniversitesi'nin dekanı Ira Colby, Fethullah Gülen'den gelen mesajı okudu. Gülen, mesajında toplantıya sağlık nedenleriyle icabet edemediğini belirterek başarı dileklerini ve tebriklerini iletti.Rice Üniversitesi'nden Dr. Jill Carrol, Gülen Enstitüsü'ne ilham veren Fethullah Gülen ve hareketinin felsefesini anlattı. Albright, kürsüye James Baker Enstitüsü kurucu başkanı Edward Djerejian tarafından davet edildiAlbright, Houston Fox 26 haber kanalı 'anchorman'ı Mike Barajas'ın karşısında koltuğa oturarak sorularını cevapladı. Barajas, kendi sunduğu akşam 9 bülteninde etkinliğe yer verdi.Gülen Enstitüsü Başkanı Kemal Öksüz, Albright'a üzerinde portresi ve enstitünün adı işlenmiş el yapımı bir Orta Asya Türk halısı takdim etti.Houston Emniyet Müdürü Harold Hurtt, Houston Ticaret Odası Başkanı Jeff Moseley, Fox 26 haber kanalının başkanı D'Artagnan Bebel, NBC Local 2 kanalının başkanı Larry Blackerby, CBS KHOU 11. kanalın başkanı Susan McEldoon, Teksas Eyalet Senatörü Rodney Ellis, Oklahoma eyaleti Dışişleri Bakanı Susan Savage, İngiltere'nin Houston Başkonsolosu Paul Lynch, Türkiye'nin Houston Konsolosu Ali Fındık, Shell'in eski CEO'su John Hofmeister, Global Energy firması CEO'su Kenneth Yellowe, Houston Baptist Üniversitesi'nin kurucu pederi Dr. Stewart Morris, çok sayıda firmanın üst düzey yöneticisi, sivil toplum önderleri, akademisyenler ve din adamları.