Albayrak'ın planına belediyeden ikinci ret

T24- İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Başakşehir’deki 25 bin metrekarelik eğitim ve kültür alanı olan arazisine otel ve rezidans yapmak için imar planı değişikliği isteyen Albayrak grubunu ikinci kez reddetti. Meclis’in olumsuz görüş verdiği raporda, Albayrakların 14 yıl önce kamulaştırma kararı verilen Topkapı şehir Parkı bölgesinde kalan başka bir arazisi için uzlaşmaya gitmemesine dikkat çekildi.

Yeni Şafak gazetesinin sahibi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin geçmişteki pek çok ihalesiyle ilgili kamuoyunun gündemine gelen Albayrak grubuna bağlı şirketler yine gündemde.

Albayrak kardeşlere ait Güneş Turizm Seyahat Sanayi A.Ş.’nin(Güneş Albayrak Turizm) mülkiyetinde bulunan, Başakşehir’deki 25 bin 239 metrekarelik araziyle ilgili imar plan değişikliği teklifi, geçen hafta İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşüldü.

Teklifle ilgili olarak Belediye Meclisi İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapora göre, Albayrak’lar söz konusu araziyi 2003 yılında aldı. Arazi alındığında imar planlarındaki durumu “Özel Eğitim ve Kültürel Tesis” alanıydı.

Albayrak’lar ekim 2009’da İBB’ye başvurarak arazinin imar planlarının değiştirilmesini istedi. Başvuru dilekçesinde Albayrak’lar, 1,5 emsal yapılaşma şartlarında “Özel Eğitim ve Kültürel Tesis” alanında bulunan arazinin, emsal 2 yapılanma şartlarında Ticaret+konut alanına alınması talep etti.

Belediye Meclisi bu teklifi, 10 Şubat 2010 tarihinde “Plan bütünlüğünü bozucu nitelikte” olduğu için oybirliğiyle reddetti.



Albayrak otel rezidans yapmak istiyor

Ancak Albayrak’lar, İBB meclisinin bu kararından bir ay sonra, talep ettikleri imar değişikliğini, inşaat emsalini 2’den 1,9’a düşürerek yineledi. Planlarını değiştirerek “Ticaret+ Konut Alanı”na alınması istenen araziye Albayrak’lar şunları yapmak istiyor:

“Residans ,ofis. büro, çarşı, çok katlı mağaza, alışveriş merkezi, otel, motel, konaklama tesisleri ve özel sağlık tesisleri yapılabilir”.

İBB’nin 14 yıllık Albayrak faturası

Albayrak’ların istediği imar planı değişikliğiyle ilgili İmar Komisyonu raporunda asıl dikkat çeken Kamulaştırma Müdürlüğü’nün görüşü. Şimdiye kadar belki hiçbir İmar Komisyonu raporunda bulunmayan müdürlük görüşünde şöyle deniyor:

“Müdürlüğümüz bünyesinde yapılan araştırma neticesinde Güneş Turizm Seyahat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına kayıtlı Zeytinburnu İlçesi, 3043 ada, 13 parsel sayılı taşınmazın daha önce Topkapı Şehir Parkı projesi kapsamında 29.02.1996 tarih, 16 sayılı Encümen Kararı ile kamulaştırmaya tabi tutulduğu anlaşılmıştır.

O günün koşullarına göre kamulaştırma maliyetinin yüksek olması ve malikinin uzlaşmaya yanaşmamasından dolayı kamulaştırma işlemi sonuçlandırılamamıştır. Ancak parsel 30.10.1995 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Kentsel Hizmet Düzenleme İmar Planında Şehir Parkı Alanındaki fonksiyonunu korumaktadır. Konunun bu bağlamda ele alınması...”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Belediye Başkanlığı döneminden kalma bu sorun böylelikle Albayrak’ların önüne yeniden konmuş oldu. Topkapı Şehir Parkı içerisinde sadece Albayrak’laın binası ile hemen onun önünde bulunan Petrol Ofisi akaryakıt istasyonu kaldı.

Albayrak’lara ikinci ret

Topkapı’nın hesabını kapatmayan Albayrak’ların, “Başakşehir ilçesi, İkitelli 357 ada, 1 parselde kayıtlı yere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı”na ilişkin değişiklik teklifi, “plan kararlarını bozucu nitelikte olduğundan” bir kez daha Belediye Meclisi tarafından reddedildi.