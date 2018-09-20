T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Albayrak'ın açıklayacağı programın adı "Yeni Ekonomi Programı" oldu

İstanbul, 20 Eylül (DHA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı ve piyasaların merakla beklediği "Orta Vadeli Program'ın (OVP)" adı "Yeni Ekonomi Programı (YEP)" olarak değiştirildi

20 Eylül 2018 14:22

İstanbul, 20 Eylül (DHA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak\'ın açıklayacağı ve piyasaların merakla beklediği \"Orta Vadeli Program\'ın (OVP)\" adı \"Yeni Ekonomi Programı (YEP)\" olarak değiştirildi.
Yeni Ekonomi Programı (YEP) adıyla hazırlanan yeni program üç yıllık olacak ve 2019-2021 yıllarını kapsayacak. OVP, 5018 sayılı Kanunun 16. maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulu\'nun en geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde hazırladığı iki yıllık bir programdı.
Yeni Ekonomi Programı (YEP) ise 2019-2021 yılları arasını kapsayan üç yıllık bir program olacak. YEP\'in ana teması dengelenme, disiplin ve değişim olacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eylül DHAHazineMaliye Bakanı Berat AlbayrakVadeli Program OVP"Ekonomi Programı YEP"Yeni Ekonomi Programı YEPOVPKanununBakanlar KuruluEylülYEP
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24