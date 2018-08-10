Albayrak'ın 35 milyar TL'lik ekonomi planı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün yeni ekonomi modelini açıklayacak. Bu model, 35 milyar TL’lik tasarruf ve gelir artırıcı önlemleri içeriyor.

Yeni ekonomi modeline ilişkin çerçeveyi bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklayacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada 2018 yılının geri kalan bölümünde bir süredir üzerinde çalışılan 35 milyar TL tasarruf ve gelir arttırıcı önlemlerin devreye alınacağı dile getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kamuoyuna daha önce açıkladığımız gibi orta vadeli plan ile ilgili çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelerek OVP'ye baz teşkil eden parametreler için istişarelerimiz sürmektedir. Bu kapsamda dün (çarşamba) Bakanlığımız bünyesinde, ilgili paydaşların ve akademisyenlerimizin yer aldığı önemli bir çalıştay gerçekleştirilmiştir" denildi.

Açıklamada, "Kamudaki tasarruf ve dengeli ekonomik yapı ile hazine borç çevirme oranları yüzde 100’lerin altına indirilecektir" ifadeleri kullanılarak şöyle devam edildi:

"2018 yılının geri kalan bölümünde ise daha önce açıkladığımız ve bir süredir üzerinde çalıştığımız 35 milyar TL tasarruf ve gelir arttırıcı önlem ile FDF’nın +5 Milyar TL’ye yükselmesi, yılın bundan sonraki aylarında kredi roll over oranının yüzde 100 olması (yıl sonu iç borç çevirme oranının yüzde 104 olması), bütçe açığının ise yıl başında açıklanan program ile paralel olarak yüzde 2’nin altında olması hedeflenmektedir. Yıl sonuna kadar mali politikalar ile ilgili aksiyonlarımız ile bu hedefleri gerçekleştirmek temel amacımız olacaktır."

Piyasalar, Albayrak’ın açıklayacağı planı beklerken dolar/TL kurundaki önlemez yükseliş devam ediyor.