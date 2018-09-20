Albayrak: YEP 2019 hedefleri: Enflasyon yüzde 15.9, büyüme yüzde 3.3 (2)

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Mahmut Can Emir - Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Eylül (DHA) – Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Planı (YEP) kapsamında, 2019’da enflasyon hedefinin yüzde 15. ve büyüme hedefinin de yüzde 3.3 olarak belirlendiğini açıkladı.

YEP öncesi 6.19 lira olan dolar 6.30 liraya kadar yükseldikten sonra, 6.23 - 6.24 aralığına döndü.

YEP öncesi 7.27 lira olan euro 7.38 liraya kadar yükseldikten sonra 7.29 - 7.30 lira aralığına döndü.

YEP öncesi 8.18 lira olan sterlin 8.33 liraya kadar yükseldikten sonra 8.23 - 8.24 lira aralığına döndü.

Albayrak YEP tanıtım toplantısında şöyle konuştu:

\"YEP ötesinde politikalar değişikliği için buradayız. YEP’e birçok paydaş katkı verdi. Ekonomik yaptırımların silah gibi kullanıldığı bir dönemden geçiyoruz.

\"YEP 2019 büyüme hedefini yüzde 3.5 olarak belirledik, önceki hedefimiz yüzde 5.5 idi. 2019 enflasyon hedefimiz yüzde 15.9, önceki yüzde 7.0’dı.

\"(YEP) hedefiyle 2019’da enflasyon yüzde 15.9 olacak. 2020 yılında ise tek haneli enflasyon rakamları göreceğiz, hedefimiz yüzde 9.8.

\"Cari açıkta yeni uygulamalarımızın devreye alınmasıyla birlikte, Temmuz ve Ağustos aylarında gördüğümüz düşüş devam edecek.

\"2021 yılına kadar Türkiye 2 milyon yeni istihdam oluşturmuş olacak.

\"YEP, üç ana temel üzerine oturtuldu, birincisi dengelenme, sonra disiplin ve nihayetinde değişim olarak kurguladığımız bu süreç, ekonomimizin bazı temel alanlarında daha sürdürülebilir bir modele geçmeden önce, bu yıldan başlayarak 2019 ve 2020 döneminde ekonomik bir dengelenme yaşayacağımız yol haritasını ortaya koyuyor.

\"İkinci prensibimiz olan disiplinden temel kastımız dengelenme sürecinin kamu maliyesindeki disiplin ile desteklenmesidir. Son prensibimiz olan değişimde temel hedefimiz bundan sonra yapacağımız her politika değişikliğinde ülkemizin uzun vadeli üretim kapasitesinin ve ihracatının artmasını sağlayacak katma değerli alanlara yoğunlaşmaktır.

\"Bunun en somut örneğini bundan sonra destekleyeceğimiz yatırım projelerinde çok net göreceksiniz. Bütün bunların sonucunda kademli bir GSYH artışı çok net bir şekilde görülecek.

\"Hayata geçireceğimiz politikalarla bu programın öngördüğü strateji ve tedbirlerle büyümeyi sürdürülebilir ve sağlıklı bir çizgiye oturtacağız.

\"2020 yılında yüzde 3.5 ve 2021 yılından itibaren yüzde 5.0 büyüme sağlayarak büyümeyi sürdürülebilir hale getirerek sağlam temeller üzerine oturtmak temel amacımız olacak.

\"Yeni Ekonomi Programı (YEP) beş temel alandaki hedeflerimiz ve tedbirler üzerine kurguladık. Bu alanlar enflasyon, kamu maliyesi istihdam ve cari açık ile bankacılık ve reel sektör alanları oldu.

“YEP bir eylem planı olacak ve kurumlar eylemden sorumlu olacak; performans kriterleri, uygulama takvimi ve fayda/maliyet analizleriyle.

“Üçer aylık aralıklarla takip yapılacak ve ‘YEP takip ekibi’ olacak.

“Hedeflerin yakından takip edilmesi sağlanacak ve bakanlıklara ilerleme değerlendirmeleri yapılacak ve 2019 sonu YEP değerlendirilecek.”