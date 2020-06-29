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Ekonomi

Berat Albayrak'tan Vakıfbank açıklaması

29 Haziran 2020 17:25

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter’de yaptığı paylaşımda, “Vakıfbank çok istikrarlı bir büyüme sergiliyor. Hayalleri, hedefleri olan büyük Türkiye'nin değişim ve dönüşümüne ortaklık ediyor. Tebrik ederim" dedi.

Vakıfbank'ın performansı

Vakıfbank 2020'nin ilk 3 ayında 1,72 milyar TL net kâr elde etti. Böylece bankanın öz kaynak kârlılığı yüzde 20,6 ile önceki yılın iki katı seviyesine çıktı.

Vakıfbank’ın yaklaşık 0,9 milyarlık kredisini silmesi sorunlu kredi hacmini 29,9 milyar TL’ye geriletti.

 

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