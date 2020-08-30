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Albayrak'tan 30 Ağustos mesajı: Nasıl atalarımız Anadolu'yu istilacılardan kurtardıysa, biz de bağımsızlık mücadelemize devam edeceğiz

30 Ağustos 2020 16:08

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında, "Nasıl atalarımız Anadolu'yu istilacılardan kurtardıysa, biz de aynı şuur ve inançla bağımsızlık mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter'da hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Albayrak mesajında, "Milli bağımsızlığımızın taçlandırıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Nasıl atalarımız Anadolu’yu istilacılardan kurtardıysa, biz de aynı şuur ve inançla bağımsızlık mücadelemize devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

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