-ALBAYRAK KILIÇDAROĞLU'NU YALANLADI ANKARA (A.A) - 05.10.2010 - Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Hasan Albayrak, ''Eylül ve ekim ayı başından itibaren yurda yerleştirilen öğrenci sayısı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirttiği gibi 69 bin 945 değil, 105 bin 554 öğrencidir'' dedi. Albayrak, kurum olarak öğrencilerin daha iyi koşullarda barınmaları için gerekli çalışmaları yaptıklarını ifade ederek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM grup toplantısında, ''Yurtlarda barınan öğrenci sayılarına'' ilişkin yaptığı açıklamanın doğru olmadığını söyledi. Hasan Albayrak, ''Eylül ve ekim ayı başından itibaren yurda yerleştirilen öğrenci sayısı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirttiği gibi 69 bin 945 değil, 105 bin 554 öğrencidir'' diye konuştu. 2010 yılı sonuna kadar bu rakamın 115 bine ulaşacağını bildiren Albayrak, yurtlara öğrenci alma işlemlerinin devam ettiğini, bir çok yeni yurdu daha faaliyete geçirmek için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Albayrak, ayrıca 2010 yılı yatırımı programında 68 il 51 ilçede 119 adet toplam 80 bin yatak kapasiteli yurt projelerinin devam ettiğini de sözlerine ekledi.