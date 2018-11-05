Albayrak: Fahiş fiyatlama, enflasyona yansıdı; en kötüsünü aştık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 15 yıl sonra ilk kez yüzde 25 seviyesini aşan enflasyon hakkında açıklama yaptı. Albayrak, “TCMB’nin enflasyon raporuna detaylı baktığımızda eylül ayında fahiş bir fiyatlama ortaya çıktığını ve enflasyona yansıdığını görüyoruz” dedi. A Haber’e konuşan Albayrak, “Enflasyonla mücadele programın ekimin ikinci yarısından sonra devreye girmesi ile birlikte birçok sektörde enflasyona etkisini görüyoruz” dedi.

Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Eylül ayı en zor ayımız olacaktı. Sonrasında yolunu bulacaktı demiştik zaten. Eylül'deki fahiş fiyatlama algısı enflasyona yansıdı.

Dolar 8.00-8.50'dan bu noktalara geldi. Bu anlamlı şekilde düşeceğini görüyorduk.

Maliyetlerde, enflasyonda eylül ayına kıyasla ekim ayında durumunu gördük. 2018'in Ekim ayı 2017'nin Ekim ayına yakın. Kasım, Aralık'ta fiyatlama davranışları normalleşecek.

Kura dayalı hammadde fiyatlarında iyileşme yaşandı. Özellikle birçok sektörde pozitif iyileşme devam ediyor.

Kasım ve Aralık için olumlu göstergeler bizi bekliyor. Yıl sonu hedefleri de inşallah yakalayacağız.

Birçok anlamda enflasyonla mücadeleyi görüyoruz. Pozitif seyrin ekim ayında devam ettiğini...

Giyim beyaz eşyada ise kasım ayında iyileşmeyi göreceğiz. Ortaya koyulan rakamlar kasım aralık ayları için trendin gayet olumlu olduğu ve yıl sonu hedeflerini yakalayacağımızı görüyoruz.

Gülüyorum… Türkiye'de herkes her şeyden anlıyor. Hiçbir ürün satışı gerçekleşmezse siz devlet anlamında hangi üründen vergi alacaksınız. Ama adımlar atarsanız piyasa, reel sektör canlanmış olur. Bütçenize de katkısı olur. Gayet iyi gidiyor. Gelir kısmında da pozitif gidiyor.

İmar barışı, bedelli askerlikte beklediğimizin üstünde bir durum görüyoruz. Bu da pozitif bir şey.