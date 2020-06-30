Albayrak duyurdu: Biriktirdiği parayı yanlışlıkla sobada yakan kadının 'mağduriyeti giderildi'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak , oğlunun eğitimi için biriktirdiği parayı sobaya saklayan daha sonra da yanlışlıkla sobada yakan Gülşen Hayta' nın mağduriyetini giderdiklerini duyurdu. Albayrak, "Türkiye Cumhuriyeti, böyle koca yüreklerin daima yanındadır" ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyeti'nin Hayta 'gibi koca yüreklerin daima yanında olduğunu' belirterek, "Yetkili arkadaşlarımız ile konuştuk, Gülşen Hanım'ın mağduriyetini giderdik. Devletimiz Gülşen Hanım ve nice annelerin daima yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir" ifadelerini kullandı.