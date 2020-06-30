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Albayrak duyurdu: Biriktirdiği parayı yanlışlıkla sobada yakan kadının 'mağduriyeti giderildi'

30 Haziran 2020 16:56

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, oğlunun eğitimi için biriktirdiği parayı sobaya saklayan daha sonra da yanlışlıkla sobada yakan Gülşen Hayta'nın mağduriyetini giderdiklerini duyurdu. Albayrak, "Türkiye Cumhuriyeti, böyle koca yüreklerin daima yanındadır" ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyeti'nin Hayta 'gibi koca yüreklerin daima yanında olduğunu' belirterek, "Yetkili arkadaşlarımız ile konuştuk, Gülşen Hanım'ın mağduriyetini giderdik. Devletimiz Gülşen Hanım ve nice annelerin daima yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir" ifadelerini kullandı.

​Gülşen Hayta, oğlunun eğitimi ve kendi geçimlerini sağlamak için yardımlar sonucu biriktirdiği yaklaşık 15 bin lirayı evin odasındaki sobaya sakladığını ancak daha sonra paranın orada olduğunu unutarak sobayı yaktığını belirtmişti. Hayta, yanan paralar için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Çankırı Valiliği'ne başvurduğunu ifade etmişti.

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