Albay Rıdvan Özden'in mezarı açılıyor

T24

Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcılarından Hikmet Usta, Diyarbakır'da yürütülen faili meçhul cinayetler soruşturması kapsamında, savcılıktan gelen talimat doğrultusunda, "14 Ağustos 1995 tarihinde Mardin'in Savur ilçesi Ormancık köyü kırsal kesiminde teröristler tarafından açılan ateş sonucu iki korumasıyla birlikte öldürüldüğü" belirtilen Mardin Jandarma Alay Komutanı Albay Rıdvan Özden'in Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabrinin açılarak, cesedinin incelenmek üzere çıkarılmasını kararlaştırdı.Savcı Usta'nın kararına göre, Rıdvan Özden'in mezarının 2 Şubat'ta açılacağı ve cesedin otopsi raporu alınmak üzere Adli Tıp Kurumu tarafından inceleneceği kaydedildi.Diyarbakır'da soruşturmayı yürüten özel yetkili savcılarca, faili meçhul cinayetlere ilişkin dosyadaki çelişkilerin giderilmesi amacıyla Rıdvan Özden'in detaylı otopsisinin yapılmasına karar verilmişti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca bu doğrultuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazısı yazılarak, mezarın açılması talebinde bulunulmuştu.Kabri Edirnekapı Şehitliği'nde yer alan Albay Rıdvan Özden'in, 14 Ağustos 1995 tarihinde Mardin'in Savur ilçesi Ormancık köyü kırsal kesiminde teröristler tarafından açılan ateş sonucu iki korumasıyla birlikte şehit olduğu açıklanmıştı.Özden'in eşi Tomris Özden'in talimatla İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine verdiği ifadelerde, eşinin ölümünün şüpheli olduğuna ilişkin beyanlarının olduğu ve eşi Rıdvan Özden'in kabrinin açılarak cesediyle ilgili detaylı otopsi raporu alınması yönünde talepte bulunduğu ifade edilmişti.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Albay Özden ile ilgili soruşturma dosyasının bir örneği, "Ergenekon" davasının görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne de gönderilmişti.