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Albay İyigün iki PKK’lıyla bir sivili öldürdü mü?

Van Jandarma Alay Komutanı’yken teslim olan iki PKK’lıyla bir sivili kurşuna dizdirdiği öne sürülen...

08 Eylül 2011 03:00

T24 - Van Jandarma Alay Komutanı’yken teslim olan iki PKK’lıyla bir sivili kurşuna dizdirdiği iddia edilen Kurmay Albay Vecihi Halil İyigün’ün “kasten adam öldürmek”ten yargılanması talep edildi.

Albay iki PKK’lıyla bir sivili kurşuna dizdirdiTaraf gazetesinde yer alan habere göre, Van’ın Çaldıran İlçesi’nde 2009 yılında bir operasyon sırasında teslim olan iki PKK’lı ile yanlarındaki Cerciş Atabay adlı bir sivilin, dönemin İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Vecihi Halil İyigün’ün talimatıyla infaz edildiği ileri sürüldü. Konuyla ilgili soruşturma yürüten Özel Yetkili Van Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı ‘kasten adam öldürmek’ suçundan Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

Çaldıran’a bağlı Buğullukaynak Köyü yakınlarında 7 Ekim 2009 tarihinde çıkan çatışmada “3 PKK’lının ölü olarak ele geçirildiği” duyuruldu. İki yıl önceki olayda “PKK’lılara yardım ve yataklık etmek”le suçlanan Mehmet Emin Atabay’ı soruşturan Özel Yetkili Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na, soruşturmanın ilerleyen safhalarında ismi açıklanmayan bir askerden ihbar mektubu gönderildi.

Mektup, “Buğullukaynak Köyü’nde icra edilen operasyona katılmış birisi olarak operasyon esnasında meydana gelen vahim bir olayı size iletmeyi hem vicdanen hem de kanun açısından bir görev düşünüyorum” diye başlıyordu. Mektupta şöyle deniyordu: “İki terörist evinde kaldıkları M.E.A’nın oğlunu askerden rahat kurtulmak için yanlarına alarak kaçmaya başladı.


Asker ifadeleri olayı doğruladı


Özel Yetkili Van Başsavcılığı, operasyona katılan bir kişinin gönderdiği mektuptaki iddialar üzerine, bazı askerlerin ifadesini aldı. Askerlerin anlattıkları da bire bir mektuptakilerle uyuşuyordu. Sonradan olay yerine gelen İyigün’ün fotoğraf çekimi ve video kaydına karşı komandoların üzerini aradığı da iddia edildi.

Tanık askerler, üç kişinin İyigün’ün talimatıyla jandarma özel harekât timlerinde görevli askerlerce 50 metreden tarandığını doğruladı. Öldürülenlerin ellerine silah tutturularak çatışma görüntüsü verildiği de savcılık dosyasında yer aldı.

Soruşturmayı, yardım ve yataklık ile ilgili soruşturmadan ayrı yürüten Özel Yetkili Van Cumhuriyet Başsavcılığı, iddiaların “kasten adam öldürmek” suçu kapsamına girdiğini belirterek, görevsizlik kararı verdi ve dosyayı Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. “Albay İyigün hiçbir tutanağa ve evraka imza atmayarak işlediği suçu gizlemeye çalışmıştır” denilen görevsizlik kararında delillerin, yakalanan örgüt mensupları ile sivil vatandaşın herhangi bir meşru müdafaa durumu bulunmaksızın doğrudan kanunsuz verilen emirle öldürüldüğünü gösterdiği vurgulandı.


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