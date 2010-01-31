Albay Gençoğlu serbest bırakıldı

T24 - Eskişehir Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Recep Gençoğlu, Özel Yetkili Savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli astsubay Ş.B. ise tutuklandı.





Kıdemli Albay Gençoğlu'nun avukatı Erol Halka, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 13.00'da Erzurum Adliye Sarayı'nda başlayan hukuk mücadelesinin yaklaşık 13-14 saat sonra neticelendiğini belirterek, "Müvekkilimiz, İl Jandarma Alay Komutanı Albayımız tahliye oldular ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar. Bu bizce hukukun zaferidir" dedi.



Davanın devam edeceğini ve sürecin işleyeceğini belirten Halka, "En nihayetinde de beraat edeceğimizden eminiz, ümitliyiz. Bu bir ekip çalışması. Diğer arkadaşlarımızla beraber komutanımızın savunması yapıldı. İçerik itibarıyla da şunu aktarmak istiyoruz. Yapılan soruşturma bize göre tamamen mesnetsiz, delilsiz ve içeriği itibarıyla maddi delillere dayanmayan bir takım iddialar içermekte. Bunu sayın savcımızın nezdinde de ifade verirken belirttik. Ama sayın savcının takdiri bu yöndeydi. Tutuklamaya sevk etti. Ancak mahkemede yapılan değerlendirme müvekkilimin şu an itibarıyla serbest bırakılmasıyla başlayan bir süreç olarak değerlendirildi" diye konuştu.



Halka, Gençoğlu'nun "Ergenekon soruşturması" ve İsmailağa cemaatine yönelik bir soruşturma kapsamında suçlandığını belirterek, "Diğer astsubay arkadaşımız maalesef tutuklandı. Ondan dolayı son derece üzgünüz. Onun tutuklanmasının vermiş olduğu burukluk, diğer taraftan almış olduğumuz tahliyeden dolayı sevinmemizi engelliyor. Süreçler devam edecek, en nihayetinde her ikisinin de aklanacağını düşünüyoruz. Astsubay arkadaşımız mevcut delil durumunda dolayı tutuklandı" şeklimnde konuştu.



Avukat Halka, müvekkilinin saat 22.30 sularında soruşturmayla ilgili savcılık ifadesinin sona erdiğini kaydederek, "İfadenin uzun süreceğini bekliyorduk. Ancak bu kadar uzun olacağını tahmin etmiyorduk" dedi.



Daha sonra Kıdemli Albay Recep Gençoğlu, beraberinde avukatları Erol Halka ve Talat Saygılı ile adliye önünde bekleyen bir taksiyle buradan ayrıldılar.



Erzincan Jandarma Komutanı olarak görev yaparken 30 Ağustos 2009'da Eskişehir'e atanan Kıdemli Albay Gençoğlu, Erzincan'da yürütülen soruşturma kapsamında 27 Ocakta gözaltına alınmış, 28 Ocakta askeri uçakla Erzurum'a getirilmişti.



Bu arada, yine 27 Ocak'ta Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli astsubay Ş.B'nin de evinde arama yapılmış, gözaltına alınmasının ardından Erzincan'a götürülmüştü.









