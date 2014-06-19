Albay Dursun Çiçek'in kızı: Artık özgürlük yakın değil özgürlük bugün

Balyoz Davası'nda yaklaşık 5 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Albay Dursun Çiçek'in kızı İrem Çiçek tahliye kararının ardından yaptığı açıklamada “Artık özgürlük yakın değil özgürlük bugün. Kimin mağdur kimin tam aksi yönde olduğu ortaya çıktı. Biz hukuk taneleri aradık ama bulamadık. Artık gerçek bir mahkemede olmak istiyoruz. Temennimiz bu yönde. Bu kumpası kurdu, bize bu beş yılı kim yaşattı” ifadelerini kullandı.

Hürriyet’te yer alan habere göre İrem Çiçek’in açıklamaları şöyle: “Tahliye yönünde bilgi geldi. Ancak henüz kararı almadı. Artık özgürlük yakın değil özgürlük bugün. Kimin mağdur kimin tam aksi yönde olduğu ortaya çıktı. Biz beş yıl önce bu mücadeleye başladığımızı düşünüyorduk. Sonunda doğruların ortaya çıkacağını düşünüyorduk. Şimdi ilk kez bir hukuk kararıyla karşı karşıyayız. Biz hukuk taneleri aradık ama bulamadık. Artık gerçek bir mahkemede olmak istiyoruz. Temennimiz bu yönde. Bu kumpası kurdu, bize bu beş yılı kim yaşattı? Sonra Barış Terkoğlu arabada beni aradı. Dedi ki bu defa tahliye. Gerçekten gelen mesajlarda da görüyoruz ki, özgürlüklerine sadece ve sadece iki saat kaldı.”

“Ergenekon davasına bir seminer sebebiyle Stuttgart’a gitmiştik, döner dönmez tahliye olmuştu. Daha henüz dün döndüm bugün tahliye. Bugün kafamda bugüne kadar çok hayal ettim. Onu alıp önce nereye götürsem nereden başlasam hiç bilemiyorum. Yapacağım tek şey uzun uzun, sınırlı değil, diğer çocuklar düşünün ki haftada bir gün, kapalı, bir saat görüyorlar. Bugün elini ve kolunu bırakmadan sarılarak bir gün geçireceğiz. “

“En kısa zamanda kararın çıkacağını düşünüyorlardı. Neyi bekliyorlar, cumhurbaşkanlığı, adaylar açıklandı, siyasi bir dava içindesiniz ve siyasi takvimi takip ediyorsunuz. Biz de onlara dışarıdaki gelişmeleri söylüyoruz. Net de bir şey söyleyemiyoruz. Kendileri artık çok sabırsızlanmışlardı. Onlara biraz daha sabır dedim, fakat ben hep söylüyorum çok şanslıyım. Hem babam, hem de diğer tutsak askerler açısından. Gerçekten onların neyi yapıp neyi yapmadığını çok iyi biliyoruz.”

“Dedim ya asıl şimdi başlıyor. Şimdi tutsaklık bitti. İlker Başbuğ ve Mustafa Balbay, bir iki saatlik bir takım dilekçeler gönderilir. Şimdi büyük ihtimal böyle olacak, biraz daha öyle olacak. Kendim bir kere daha söyleyeceğim.”