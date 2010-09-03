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Albay Dursun Çiçek ölüm orucunu bırakıyor

Durumu kötüleşen ve revire kaldırılan Albay Dursun Çiçek, "İftar sonrası ölüm orucunu bırakacağım" dedi.

03 Eylül 2010 03:00

T24- İrticayla Mücadale Eylem Planı'nı yazdığı iddiasıyla 4 aydır tutuklu bulunan Kurmay Albay Dursun Çiçek, cezaevinde başladığı ölüm orucunu bırakıyor. Durumu kötüleşen ve revire kaldırılan Çiçek, "İftar sonrası ölüm orucunu bırakacağım" dedi.


Geçtiğimiz gün Silivri’deki duruşmada kızı İrem Çiçek’e "Hukuk ve adalet geri gelip, hukuk cinayeti bitinceye kadar orucumu açmayacağım " yazılı not göndererek eylem başlatan Dursun Çiçek’i eyleminden vazgeçirmek için kızı İrem Çiçek ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Çiçek’in avukatı Celal Ülgen, Çiçek ailesi adına basına yazılı açıklama gönderdi.

Açıklama kızı İrem Çiçek’in anlatımı ile gönderildi.

Babasını Hasdal’daki askeri cezaevinde ziyaret eden kızı İrem Çiçek, "Babam saat 11.00’da artan rahatsızlığı nedeniyle acil olarak Hasdal’daki Birlik Revirine kaldırıldı. Babamın orucunu açmaması halinde ailece bizim de aynı şekilde davranacağımızı kesin bir dille vurgulamamız ve doktorların da yoğun baskısı sonucu bize, ‘Bugün akşam iftarda orucumu açacağım’ sözünü vermiştir. Çiçek ailesi..." dedi.

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