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Albay Dursun Çiçek ölüm orucuna başladı

İrticayla mücadale eylem planını yazdığı iddiasıyla 4 ay önce tutuklanarak cezaevine konan Kurmay Albay Çiçek ölüm orucuna başladığını açıkladı.

01 Eylül 2010 03:00

T24 İrticayla mücadale eylem planını yazdığı iddiasıyla 4 ay önce tutuklanarak cezaevine konan Kurmay Albay Dursun Çiçek ölüm orucuna başladığını açıkladı.


Albay Çiçek, "hukuk cinayeti bitinceye kadar orucumu açmayacağım" dedi.


Vatan gazetesinin haberine göre; irtica ile mücadele eylem planı davasında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Kurmay Albay Dursun Çiçek, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 11'inci duruşmasında tahliye talebinde bulundu.


Savunmasını yaptıktan sonra tahliye talebinde bulunan Albay Dursun Çiçek, talebinin reddedilmesinin ardından 'ölüm orucuna' başladığını açıkladı.


Albay Dursun Çiçek'in avukat kızı İrem Çiçek, babasının kendi el yazısıyla gönderdiği notu, gözyaşlarına boğularak okudu.


İrem Çiçek, babasının ölüm orucuna başladığına dair notu okumakta zorlandı.


"İftira, yargısız infaz ve tutsaklık bitinceye, hakimler, hukuk ve vicdanlarına göre karar verinceye, hukuk ve adalet geri gelip hukuk cinayeti bitinceye kadar orucumu açmayacağım. Evet, babam artık orucunu açmayacak"


Bu arada İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, suç vasfının değişme ihtimali ve dosyadaki mevcut delil durumunu dikkate alarak yaklaşık 10 aydır tutuklu bulunan Ulusal Kanal İstihbarat Şefi Ufuk Akkaya'nın tahliyesine karar verdi. Akkaya hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

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