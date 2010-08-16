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ALBAY DURSUN ÇİÇEK İSTANBUL ADLİYESİ'NDE  İSTANBUL (A.A)

16 Ağustos 2010 13:08

-ALBAY DURSUN ÇİÇEK İSTANBUL ADLİYESİ'NDE  İSTANBUL (A.A) - 16.08.2010 - Deniz Piyade Kurmay Albay Dursun Çiçek, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Hasdal Askeri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Kurmay Albay Çiçek, bir ring aracıyla Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilerek, binaya alındı. Ancak, içeride yaklaşık 10 dakika kadar kalan Kurmay Albay Çiçek, tekrar dışarı çıkarılarak ring aracına bindirildi. Kurmay Albay Çiçek, ring aracıyla adliye binasından götürüldü. Kurmay Albay Çiçek, halen tutuklu bulunduğu İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davası ile ''Balyoz Planı'' davası sanıkları arasında yer alıyor.

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