Albay Dursun Çiçek cezaevinde

T24 -

Çiçek'in avukatı: Savcı yetkisi olmadan sorguladı

'Davetten oldukça geç haberi oldu'

'Çağırdık, gelmedi'

İrtica ile Mücadele Eylem Planı'nın kısa tarihi

Başbuğ 'kağıt parçası' dedi

Erdoğan: Demokrasiye yönelmiş bir girişimin ipaçları

Çiçek bir günlüğüne tutuklandı

Serdar Öztürk: Çiçek'i tanımam

Islak imzalı belge ile gündem yine karıştı

Erdoğan: TSK da bu lekeyi kabul etmez

Ve Çiçek bugün adliyede

Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne saat 10.15'te gelen sivil plakalı bir minibüs, hakim ve savcıların giriş yaptığı kapıdan adliye bahçesine girdi. Araçtan sivil kıyafetli olarak inen Albay Dursun Çiçek ve diğer 5 kişi, binaya alındı.Çiçek ve beraberindekiler yaklaşık 2 buçuk saat, ''İrticayla Mücadele Eylem Planı''na ilişkin İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nda ifade verdi. Saat 15.44'te sorgusu tamamlanarak tutuklanması talebiye nöbetçi mahkemeye sevk edildi.Çiçek'in beraberindeki 5 kişininse Poyrazköy kazıları ile ilgili ifade vermesinin beklendiği belirtilmişti.Albay Çiçek'le birlikte mahkemeye sevk edilen 5 kişi sorgularının ardından serbest bırakılırken, Albay Dursun Çiçek saat 21.30'da nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Alınan bilgiye göre, Çiçek'in avukatı Mustafa Çevik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı başvuruda bulunarak, ''Müvekkilinin, 2008/1756 soruşturma nolu dosya kapsamında, şüpheli olarak ifadesine başvurulmak üzere dün (10 Kasım 2009) saat 13.00'te adliyeye davet edildiğinden oldukça geç haberi olduğunu'' kaydetti.Müvekkili Çiçek'in, kanser tedavisi gören annesinin durumunun ağırlaşması nedeniyle Tokat'a gitmek zorunda kaldığını ifade eden avukat Çevik, Başsavcılığa gönderdiği yazıda, ''Müvekkilimin bahse konu mazeretine ilave olarak, daveti geç öğrenmem nedeniyle daha önceden planlı adli işlerim ve Ankara'da iştirak etmek zorunda bulunduğum davalar nedeniyle, müvekkilim ile birlikte 11 Kasım günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır olacağımızı bildirir, saygılar sunarım'' dedi.Savcı Zekeriya Öz dün (10 Kasım 2009) gerçekleştirdiği açıklamada, "İrtica ile Mücadale Eylem Planı" belgesinde imzası bulunduğu iddia edilen Albay Dursun Çiçek'i kastederek "İfade için çağırdık, gelmedi" dedi.''Ergenekon'' soruşturmasını da yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz, ''İrticayla Mücadele Eylem Planı''nda ıslak imzası bulunduğu öne sürülen Deniz Piyade Kurmay Albay Dursun Çiçek'i ifade vermek üzere beklediklerini bildirdi.Öz, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinden çıkışı sırasında gazetecilerin, ''Dursun Çiçek'in ifadeye vermeye gelip gelmeyeceğine'' ilişkin sorusu üzerine, ''Gelmesini bekliyoruz'' dedi.İrtica ile mücadele eylem planı nasıl ve ne zaman gündeme düştü? Soruşturmalar nasıl yürütüldü? Ergenekon davası savcıları sürece nasıl müdahil oldu?"İrtica ile Mücadele Eylem Planı” hayatımıza Taraf Gazetesi'nin 12 Haziran 2009 tarihli haberiyle girdi.Gazetenin manşetten verdiği haberde, Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Destek Dairesi tarafından hazırlandığı öne sürülen Albay Dursun Çiçek imzalı bir andıç vardı. Habere göre andıçta, AKP ve Fethullah Gülen cemaatini bitirmeye yönelik planlar vardı. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde “irtica ile mücadele birimi” oluşturulduğu iddiası da haberde yer alıyordu.Taraf gazetesinde yayımlanan haber üzerine, Genelkurmay Başkanlığı'nca soruşturma emri verildi. Elde belgenin sadece fotokopisi bulunduğu için, öncelikle belgenin gerçekliği üzerine tartışmalar yürütülüyordu. Aynı gün Askeri Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Askeri Savcılık, soruşturmada, ''şu ana kadar elde edilen deliller değerlendirildiğinde, ele geçirildiği iddia edilen belgenin, Genelkurmay Başkanlığının herhangi bir biriminde hazırlanmadığına ilişkin bir kanaate varıldığını'' bildirdi ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.Askeri Savcılık, belgenin aslı mevcut olmadığı için, belgenin hangi amaçla kim veya kimler tarafından üretildiği, üretenlerin amaçları hakkında adliye mahkemelerinin görevli ve yetkili olduğunu bildirerek, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığının görevsizliğine, soruşturma dosyasının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verdi.Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ise belge için “kâğıt parçası” dedi ve belgeyi hazırlayanların bulunmasını istedi.16 Haziran'da ise AKP yöneticileri, Genelkurmay Harekat Başkanlığında hazırlandığı iddia edilen ''İrticayla Mücadele Eylem Planı'' ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bu metin, içerisinde bulunan başlıklar ile değerlendirildiğinde özellikle demokrasiye yönelmiş ve demokrasiyi adeta yok etmeye yönelik bir girişimin ip uçlarıdır. Bunun doğruluğu, yanlışlığı, sahte midir, gerçek midir? Bu süreç onun takibi sürecidir. Ondan sonra da bunun faillerini bulma süreci de yine bunun içerisindedir'' dedi.İstanbul'da yürütülen soruşturmada ise Dursun Çiçek'in ifadesini Ergenekon savcıları aldı. Albay Dursun Çiçek "örgüt üyeliği" suçlaması ile tutuklandı ve Hasdal Askeri Cezaevi'ne konuldu. Kurmay Albay Dursun Çiçek tutuklanmasının ardından 24 saat geçmeden avukatlarının tutukluluğa yaptığı itiraz üzerine tahliye edildi. Aynı gün konuyla ilgili olarak Gölcük Donanma Komutanlığı'nda görevli Kurmay Albay Muharrem Nuri Alacalı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Kurmay Albay Dora Sunguray, Levent Görgeç, Mert Yanık, Aydın Odabaşı, Şafak Yürekli, İbrahim Koray Özyurt ve Tayfun Duman sabah da ifade verdi.Belgenin Ergenekon soruşturması ile ilgisi ise öncelikle, Taraf gazetesinde yayınlanan fotokopi belgenin Ergenekon tutuklusu Serdar Öztürk'ün ofisinde ele geçirilmesinden kaynaklanıyor.Ancak Serdar Öztürk, tutuklu bulunduğu Silivri 5 No'lu L Tipi Cezaevinden, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bir dilekçe gödermiş ve açıklamasında, Albay Dursun Çiçek'i hiç tanımadığını belirtmişti. Öztürk, bürosunda ele geçirildiği iddia edilen, ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı''nın aslı ve ihbar mektubunun da incelenmesi için Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığına gönderilmesini talep etti.Belgenin ıslak imzalı olduğu iddia edilen halinin, geçtiğimiz günlerde kimliği meçhul bir ihbarcı tarafından Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi bu konuyu yeniden gündeme düşürdü.Belgedeki ıslak imza, Dursun Çiçek’in imzasıyla karşılaştırılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Belgedeki orjinal imzanın albay Çiçek'e ait olduğu Adli Tıp raporuyla kesinlik kazandı.Belgeyi gönderen subay ise savcılığa yazdığı mektupta, belge ortaya çıkınca Genelkurmay'daki 35 bilgisayardan kayıtların silindiğini söylüyor ve imhayı gerçekleştiren 5 subayın adını veriyordu. Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcıları bu subayları da adliyeye ifade vermeye çağırdı.Islak imzalı belgenin ortaya çıkmasının ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan sürecin yargıda takipçisi olacaklarını, TSK'nın da böyle bir lekeyi kabul edemeyeceğini söyledi.Genelkurmay da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu planla ilgili askeri savcılığın yaptığı soruşturmayı hatırlattı ve "askeri savcılığın bağımsız ve tarafsız olarak yürüttüğü bu soruşturmaya kimsenin saygısızlık etme yetkisi olmadığı" kaydedildi.İfade verip vermeyeceği yaklaşık 3 haftadır merak konusu olan Albay Çiçek ise bugün ifade vermeye gitti. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz son açıklamasında Dursun Çiçek için "çağırdık ama gelmedi" demişti. Bu bilginin ortaya çıkmasından kısa süre sonra Çiçek'in avukatı Mustafa Çevik yazılı bir açıklama yaparak, çağrıdan geç haberdar olduklarını ve "müvekkili ile birlikte Cumhuriyet Savcılığına gideceklerini açıkladı.