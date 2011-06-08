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ALBAY DURSUN ÇİÇEK ADLİYE'DE İSTANBUL (A.A)

08 Haziran 2011 17:47

-ALBAY DURSUN ÇİÇEK ADLİYE'DE  İSTANBUL (A.A) - 08.06.2011 - "İrtica ile mücadele planı" davası kapsamında tutuklu olarak yargılanan Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek, "Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri kurulduğu" yönündeki iddialara ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde ifadesi alınmak üzere Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirildi. Tutuklu bulunduğu Hasdal Cezaevine ait bir ring aracıyla adliyeye ulaştırılan Çiçek'in, "Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri kurulduğu" iddialarına ilişkin soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız'a ifade vermeye başladığı öğrenildi. Aynı soruşturma kapsamında sabah saatlerinde savcılıkça sorgulanan emekli albay Fuat Selvi, serbest bırakılmıştı.

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