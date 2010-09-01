-ALBAY ÇİÇEK ÖLÜM ORUCUNA BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 01.09.2010 - ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasının tutuklu sanığı Albay Dursun Çiçek'in, dün görülen duruşmada tahliye edilmemesi üzerine ''ölüm orucu''na başladığı belirtildi. Çiçek'in stajyer avukat olan kızı İrem Çiçek, yaptığı açıklamada, ''müvekkilin Beşiktaş'taki hukuk cinayetini, yaşanan bu acı süreçteki derin sessizliği sona erdirmek ve vicdanlarının sesi kısılmış insanlara vicdanını hatırlatmak için bir karar vererek, ölüm orucuna başladığını'' ifade etti. İrem Çiçek, ailesi olarak babasının sağlığını bozmasına mani olmaya çalışacaklarını bildirdi. Avukat Çiçek, Dursun Çiçek'in ''Aklı ve vicdanı hür insanlara sesleniyorum. İftira, yargısız infaz ve tutsaklık bitinceye, hakimler hukuk ve vicdanlarına göre karar verinceye, hukuk ve adalet geri gelip hukuk cinayeti bitinceye kadar orucumu açmayacağım'' dediğini aktardı. Çiçek'in avukatı Celal Ülgen de yaptığı yazılı açıklamada, dünkü duruşmada müvekkilinin kızı aracılığıyla ölüm orucuna başlayacağına dair not gönderdiğini, ancak kendilerinin buna karşı çıkarak, dik durmasını, ayakta kalması gerektiğini söylediklerini kaydetti. Ülgen, Dursun Çiçek'in ise kararında direndiğini belirterek, Çiçek'in ölüm orucu eyleminden vazgeçmemesi halinde eşi Gülşen Çiçek ile kızı İrem Çiçek'in de ölüm orucuna başlayacağını bildirdi.