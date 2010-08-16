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ALBAY ÇİÇEK İFADE VERDİ İSTANBUL (A.A)

16 Ağustos 2010 19:53

-ALBAY ÇİÇEK İFADE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 16.08.2010 - Deniz Piyade Kurmay Albay Dursun Çiçek, Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'e ihbar mektubu gönderen kişi veya kişiler hakkındaki şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine götürülen ve burada yaklaşık 10 dakika kalan Kurmay Albay Çiçek, daha sonra Sultanahmet'teki İstanbul Adalet Sarayına getirildi. Kurmay Albay Çiçek'in burada, şikayeti üzerine başlatılan soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Faruk Erşen Yılmaz tarafından ifadesi alındı. Çiçek, daha sonra cezaevine geri götürüldü.  Kurmay Albay Çiçek'in suç duyurusu dilekçesindeki iddialarını tekrarlayarak, şikayetinin devam ettiğini söylediği öğrenildi. Çiçek, Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'e gönderilen ve ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı''na ilişkin soruşturmanın başlatılmasına sebep olan ihbar mektuplarının asılsız olduğunu iddia ederek, bu mektubu gönderen kişi veya kişiler hakkında ''kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'', ''adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs etme'', ''gizliliğin ihlali'', ''iftira'', ''resmi belgede sahtecilik'', ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama'' suçlarından işlem yapılması istemiyle suç duyurusunda bulunmuştu.  Sultanahmet'teki adliye sarayına getirilmesi gereken Çiçek'in, sabah saatlerinde Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine yanlışlıkla götürüldüğü öğrenildi.

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