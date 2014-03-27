Albay Cemal Temizöz'e faili meçhulden tahliye

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 1993-95 yıllarında işlenen 20 faili meçhul cinayetle ilgili görülen davada tutuklu yargılanan eski Kayseri Jandarma Alay Komutanı emekli Albay Cemal Temizöz, 5 yıllık tutukluluk süresi olduğu gerekçesiyle tahliye edildi. Temizöz Balyoz davasında hüküm giydiği için tutukluluğunun devam edecek.

6526 sayılı "Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında görevi sona eren Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi 'nin "davaya konu olay yeri" olduğu gerekçesiyle Şırnak'a gönderdiği dosya, Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi'nce incelendi.Mahkeme heyeti, yapılan tensip duruşmasında, 3'ü tutuklu 8 sanığın yargılandığı davada, 5 yıllık tutukluluk süresi dolduğu gerekçesiyle sanıklardan Temizöz'ün tahliyesine, diğer sanıklar Adem Yakin ve Burhanettin Kıyak'ın da tutukluluk halinin devamına karar verdi.Temizöz'ün Balyoz Planı davasında hükümlü olduğu olduğu için tutukluluğunun devam ettiği bildirildi.